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Кількість об'єктів культури, пошкоджених Росією, зросла до 3288 – Мінкульт

Дарка Дригола — 5 листопада, 15:51
Кількість об'єктів культури, пошкоджених Росією, зросла до 3288 – Мінкульт
Пошкоджена будівля харківського Держпрому
telegraf.com.ua

Міністерство культури та стратегічних комунікацій, 4 листопада, опублікувало оновлену статистику пам'яток та об’єктів культурної інфраструктури, які були пошкоджені чи зруйновані Росією.

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За даними обласних військових адміністрацій та Київської міської військової адміністрації за жовтень було пошкоджено 10 об’єктів. З початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив або зруйнував 1179 об’єктів культурної спадщини та 2109 об’єктів культурної інфраструктури, повідомив МКСК.

В міністерстві уточнили, що серед пам'яток постраждали 120 національного значення, 990 місцевого, 69 щойно виявлених.

У Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях деякі об’єкти постраждали повторно. Нові пошкодження зафіксовані в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях.

В звіті міністерства вказано, що на сьогодні пошкоджень та руйнувань зазнали пам’ятки культури у 18 областях та місті Київ:

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  • Харківська область – 316,
  • Донецька область – 163,
  • Херсонська область – 157,
  • Одеська область – 116,
  • Київська область та м. Київ – 81,
  • Чернігівська область – 65,
  • Львівська область – 60,
  • Запорізька область – 53,
  • Миколаївська область – 41,
  • Дніпропетровська область – 41,
  • Луганська область – 31,
  • Сумська область – 29,
  • Хмельницька область – 10,
  • Полтавська область – 6,
  • Вінницька область – 4,
  • Житомирська область – 4,
  • Кіровоградська область – 1,
  • Черкаська область – 1.

У звіті також наголошують, що підрахунок не є остаточним, адже майже вся територія Луганської області та значні частини Запорізької, Донецької й Херсонської областей залишаються під тимчасовою окупацією.

Також йдеться, що російські військові знищили 368 об'єктів культурної інфраструктури.

Найбільших втрат зазнали об'єкти у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Запорізькій, Луганській областях.

Загалом постраждали:

  • клубні заклади – 1018,
  • бібліотеки – 750,
  • заклади мистецької освіти – 163,
  • музеї та галереї – 120,
  • театри, кінотеатри та філармонії – 38,
  • заповідники – 7,
  • парки, зоопарки – 9,
  • цирки – 4.

28 жовтня російські війська атакували центральну частину Харкова авіаційними бомбами. Одна з них влучила у Будинок державної промисловості (Держпром) – пам'ятку модерністської архітектури національного значення.

З цього приводу, 4 листопада представники Харківської міської ради провели робочу онлайн-зустріч з головою Бюро Організації Обʼєднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) в Україні Кʼярою Децці Бардескі. Під час обговорення була актуалізована ініціатива щодо внесення не лише будівлі Держпрому, а й всього ансамблю площі Свободи до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. "Організація готова допомогти місту з проведенням пришвидшеної процедури внесення об'єкта до Списку всесвітньої спадщини", повідомила заступниця директора Департаменту міжнародного співробітництва Юлія Згурська.

Наразі Держпром знаходиться у Попередньому списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Станом на 16 жовтня 2024 року ЮНЕСКО підтвердила 457 об'єктів української культурної спадщини, пошкоджених з 24 лютого 2022 року – 143 релігійних об'єкти, 231 будівлі, що становлять історичний та/або мистецький інтерес, 32 музеї, 33 пам'ятників, 17 бібліотек, 1 архіву.

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