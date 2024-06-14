У видавництва "Основи" тепер новий власник

Українська школа політичних студій (УШПС) отримала повну власність на культове київське видавництво Osnovy Publishing. Установа вже запланувала оновлення: трансформацію видавництва, перевидання та випуск новинок.

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Про це повідомили в УШПС.

"Українська школа політичних студій в особі Лабораторія законодавчих ініціатив/Agency for Legislative Initiatives разом з випускниками УШПС Андрієм Вишневським (2017 рік випуску), Анастасією Бородіною (2015 рік випуску) та керівницею Лабораторії законодавчих ініціатив Світланою Матвієнко спільно набули право власності на 100% частки в Osnovy Publishing", – написали УШПС.

Видавництво хочуть повернути до тематики профільних видань та випуску світової літератури, визнаних підручників з філософії, історії, економіки, політики та літературознавства.

"Для нас усіх початок нового етапу у житті Osnovy Publishing стане символом звернення до основ, на які ми зможемо надійно спиратися на шляху до перемоги, подальшої модернізації українських суспільних та політичних інституцій, виховання нових поколінь українців. Будуть важливі перевидання, будуть яскраві новинки. Та головне, будуть оновлені Osnovy Publishing — більше, ніж видавництво", – підсумували в установі.

Нові власники видавництва також подякували директорці "Основ" і випускниці школи політичних студій Дані Павличко за роботу трансформацією видавництва протягом останніх десяти років. Донька засновниці – Соломії Павличко – за деякий час після смерті матері очолила та змінила фокус друкованих видань. Так, з 2011 року почали випускати сучасні дизайнерські книжки про фотографію, мистецтво та культуру України та світу.

Літературознавиця та публіцистка Соломія Павличко була співзасновницею та головною редакторкою видавництва "Основи". Вона створила його у 1992 році разом з Богданом Кравченком, політологом і колишнім директором Канадського інституту українських студій.

"Основи" першими почали видавати українською європейських модерних мислителів, якісні переклади класичної літератури та навчальні посібники світового рівня.

Серед розділів, якими займалося видавництво: "Перекладиз давніх мов", "Зарубіжна класика", антології українських видань та багато іншого.

Зокрема, випустили переклади Платона, Овідія, Сенеки, історичне видання "Європа. Історія" (2000) Нормана Дейвіса, "Філософія театру" Леся Курбаса, наукові праці Мішеля Фуко, Жана Бодріяра, Хосе Ортеги-і-Гассета та інших.

Про Українську школу політичних студій

УШПС була заснована у 2005 році, після Помаранчевої революції. Інституція стала осередком демократичного руху українців, а також громадянської та політичної просвіти.

Зараз це освітньо-мережевий проєкт Лабораторії законодавчих ініціатив та Ради Європи. школа має на меті навчати та об’єднувати лідерів з різних середовищ зі спільним прагненням розвивати Україну на культурному, економічному та політичному рівнях.