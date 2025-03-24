В Івано-Франківську відбудеться прощання з головним режисером драмтеатру Василем Юрцівим

Прощання з режисером відбудеться у франківському Будинку смутку

У вівторок, 25 березня, о 17:00 відбудеться прощання з головним режисером Івано-Франківського театру драми та комедії Василем Юрцівим. Попрощатися з митцем зможуть у Будинку Смутку за адресою вулиця Лева Ребета, 3.

Про це повідомив Івано-Франківський театр драми та комедії.

Родина покійного зазначила, що після прощання тіло відправлять на кремацію.

"Видатний майстер сучасної української театральної сцени, режисер-новатор, наставник і педагог. Добрий друг, котрий вмів підтримати колег у важкий момент, знайти несподіване, нетривіальне творче рішення, змусити по новому подивитися на ті речі, які здавалися звичними та зрозумілими.

Талановитий викладач, який відкрив шлях плеяді яскравих акторів та режисерів. Митець, професіонал, що все своє творче життя боровся з рутиною, шаблонністю і провінційністю. Боровся і перемагав", – написав колектив театру.

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Василь Юрців також працював викладачем на кафедрі сценічного мистецтва і хореографії ПНУ ім. В. Стефаника. Наталія Лемчак / Facebook

Серед його театральних постановок – вистави "Украдене щастя", "Сосиски, консерви і небо в алмазах", "Пані міністерша", "Абрикосовий рай".

Василь Юрців також працював викладачем на кафедрі сценічного мистецтва і хореографії ПНУ ім. В. Стефаника.

"Саме Василь Васильович здійснив перший в історії нашої кафедри набір студентів-акторів. Випускники його трьох акторських курсів продовжують працювати в численних театрах, зніматися в кіно та викладати, віддаючи шану своєму майстрові. Спочивайте з Богом, Василю Васильовичу", – зазначили на кафедрі.

Також він був вокалістом гурті "Familia Perkalaba" під псевдонімом Sha Man – грав на дримбі та гітарі.