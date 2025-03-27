Відбулося відкриття українського стенда на Лейпцизькому книжковому ярмарку

Із 27 по 30 березня відбувається Лейпцизький книжковий ярмарок у Німеччині. Це одна з найважливіших подій в Європі для книговидавничої справи. Україна представлена окремим стендом за номером D309 (хол 4).

В коментарі для УП.Культура Марія Шубчик, співкоординаторка української програми на ярмарку та комунікаційна менеджерка Goethe Institute в Україні, розповіла, що команда мала великі очікування. Адже гравці ярмарку "реагують на публічний інтерес до тих чи інших політичних процесів, до країн. Це та справжня публіка, яка формує громадську думку в країні та впливає на своїх політиків".

"І поки є відчуття, що реальність навіть перевищувала очікування. Зранку стенд та зала заповнені публікою, це переважно німецькі читачі. Здається, що зернятка, які ми закладали ці роки з 2022 року, потрохи все ж таки проростають.

Український стенд на Лейпцизькому книжковому ярмарку Віра Думке

Зараз ми бачимо, що читачі вже знають українських авторів, купують книжки, ставлять дуже конкретні питання. Звісно, зіграло велику роль, що в цьому році є багато перекладів українських авторів німецькою, видавці співпрацюють з нами над промо, перекладачі з української активні та небайдужі", – додала Шубчик.

РЕКЛАМА:

Відкриття Українського стенду Віра Думке

На українському стенді представлено 9 видавництв: Моя книжкова полиця, Час майстрів, Ранок, Час Змін Інформ, Білка, PROBOOKS, видавничий дім "АДЕФ-Україна", німецько-український журнал Gel[:b]lau, українська культурно-освітня організація Oseredok Leipzig e.V.

Цьогоріч важливою частиною стенду стане Українська сцена, де відбудуться читання, панельні дискусії та презентації. Серед ключових спікерів: правозахисник, військовий та колишній російський політв’язень Максим Буткевич, письменниця та режисерка Ірина Цілик, журналіст, письменник та колишній політв’язень Станіслав Асеєв, письменниця Оксана Забужко, журналіст Павло Казарін та інші.

Виступ Максима Буткевича, Віра Думке Виступ Максима Буткевича, Віра Думке Виступ Максима Буткевича, Віра Думке

Повну програму події Української сцени можна переглянути на сайті Goethe-Institute.

"Коли я говорила з представницею міста Ляйпциг, яке дуже підтримало і допомогло в організації Українського стенду, вона мені сказала, що в них точилися дискусії: чи варто підтримувати в такому обсязі українські події. Але зараз, коли вони побачили інтерес також від німецької пібліки до України, вони зрозуміли що це було правильне рішення.

До стенду постійно прибувають люди Віра Думке

Мені здається, що такий інтерес до Українського стенду зумовлений зокрема тим, що публіка шукає відповіді на запитання що діється в світі, в Німечині, як бути як дити та діяти далі? І шукає відповіді на ці питання, зокрема, в літературі та в українців. Взагалі цього року неймовірні черги на ярмарок, переповнені потяги, важко потрапити на ярмарок навіть з електронним квитком. Німці теж люблять читати і ми раді, що українську літературу теж", – наголосила Катерина Рітц-Ракул, керівниця представництва Українського інституту в Німеччині.

Відкриття Української сцени на ярмарку Віра Думке

На ярмарку будуть презентовані нові видання українських книжок німецькою мовою. Це переклад книги про Мустафу Джемілєва, перевидання книжки Оксани Забужко, твори Тамари Дуди, Станіслава Асєєва, лавреата Шевченківської премії Павла Казаріна та інші.

Видання на Українському стенді представлені українською та німецькою мовами Віра Думке

Крім того, спільно з Pictoric Illustrator Club Мистецький арсенал представить міжнародну виставку ілюстрації "Життя на межі". Куратори виставки: Олег Грищенко, Анна Сарвіра, Олена Старанчук.