На Хрещатику відкрилась велика книгарня. Яка вона і як працює

У п’ятницю 16 лютого розпочала роботу велика книгарня на головній вулиці столиці – “Сенс на Хрещатику”. Заклад розташований по сусідству з Київською міськрадою.

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Сенс відкривається лише в тестовому форматі, проте з першого дня зустрічає відвідувачів презентацією кліпу Сергія Жадана та Ірени Карпи “Виживи”. Реєстрацію на подію, за словами організаторів, закрили вже за 6 годин після анонсу.

"Нам хотілося підтримати нову книгарню і це добре, що на Хрещатику вони не тільки закриваються, а й відкриваються. Те, що навіть під час війни відкриваються книжкові магазини, презентує українців, як людей, у яких є віра у завтрашній день, в свою культуру та можливості", — поділився Сергій Жадан.

Поличка бестселерів книгарні Сенс на Хрещатику. Анастасія Большакова

Зараз не все заплановане втілили у життя – не працюють дитяча зона, другий поверх та немає ліфта. Проте в коментарі для УП.Культура засновник книгарні “Сенс” та тепер вже нового “Сенсу на Хрещатику” Олексій Ерінчак розповів, що протягом наступних двох місяців команда планує виконати обіцяне – створити інклюзивний книжковий простір:

“Коли це все буде готове, тоді ми вже зможемо запросити відвідувачів на урочисте офіційне відкриття. На сьогодні ми ще супербар'єрний простір, люди на кріслах колісних не зможуть потрапити на мінус перший поверх або на другий без ліфта”, – розповів Ерінчак.

Усі місця “недопрацювань” зараз закриті від ока відвідувачів або дверцятами, або фанерою. І це зробили досить майстерно, від чого недоліки виглядають скоріше як продуманий дизайнерський хід.

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“Світла буде більше, поличок буде більше. Але зараз ми працюємо так, як є. Нам треба показати себе і треба показати видавцям, що ми можемо продавати книжки. І ще ми будемо знайомитися з новою публікою, яка відрізняється від книгарні на Арсенальній”, – додає Олексій Ерінчак.

Всього площа “Сенсу на Хрещатику” займає близько 1,5 тисячі квадратних метрів. На першому поверсі розмістили кав’ярню, місце для відпочинку та читання з поличками бестселерів та мистецьких видань.

Вхід на мінус перший поверх. Анастасія Большакова

Якщо спуститися сходами на “мінус перший поверх”, то можна натрапити на художню і нонфікшн літературу, розділені коридором. Також там додали куточок іноземних видань, вже є англомовні книжки, згодом планують додати польською та іншими мовами.

Усі полички та зали розбили по категоріях. Анастасія Большакова

Підвальне приміщення не є укриттям, тому в разі повітряної тривоги відвідувачі мають перейти на станцію метро Хрещатик.

Відвідувачі у перші хвилини відкриття. Анастасія Большакова



На другому поверсі знаходиться коворкінг та місце для проведення подій та презентацій. За словами менеджерки з комунікацій Анастасії Родіонової, вже з'явилися охочі, щоб створювати заходи в книгарні.

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Так, вже 23 лютого відбудеться презентація книжки “Бахмут” Мирослава Лаюка від Ukrainer, а також фотовиставка Данила Павлова про це місто.

