Після російського обстрілу Харкова вцілів вітраж із Григорієм Сковородою

У понеділок, 25 листопада, росіяни вдарили по Київському району Харкова з ракетних систем С-400. Тоді постраждав 41 будинок, включно з головним корпусом Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

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Про це повідомила професорка університету Галина Куц.

Після вибуху з вікон почало вилітати скло: "Сьогодні зранку після ракетного російського удару по центру Харкова у головному корпусі Сковородинівського університету розбилися на друзки портрети Макаренка та Сухомлинського на вітражі. А Сковорода вцілів!"

На фото, опублікованому викладачкою, помітно, що лише центральне вікно вціліло. Саме на ньому зображений філософ.

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"Коли у липні 2022 року було зруйновано російським Іскандером найбільший корпус нашого університету на Салтівці, там вцілів пам‘ятник Сковороді. Коли у травні 2022 року було зруйновано російською ракетою музей у Сковородинівці, там теж вцілів пам‘ятник Сковороді", - наголосила Галина Куц.

Удар по музею Сковороди у 2022 році

У ніч проти 7 травня 2022 року Національний музей Григорія Сковороди був знищений прямим влучанням російської ракети. У цьому будинку Сковорода жив і працював, в ньому помер 9 листопада 1794 року.

Тоді снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа й вогонь охопив усі приміщення музею. Поранення отримав 35-річний син директора музею, який залишився охороняти приміщення вночі. Його витягли з-під завалів та відправили до лікарні.

Після ракетного удару вціліла лише статуя філософа, яка стала своєрідним символом стійкості.

З часу атаки в напівзруйнованому музеї Сковороди не проводилися реставраційні роботи. Хоча, за словами працівників музею, будівля потребує негайних протиаварійних та консерваційних робіт, аби зберегти те, що залишилось після влучання. У листопаді 2023 року музей відкрив збір "301 Справжній друг Сковороди", щоб зібрати на необхідні роботи.

Як з'ясувало слідство, наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди віддав командир 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу збройних сил Росії Іван Панченко. Йому заочно оголосили підозру в липні 2024 року.