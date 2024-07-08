Уроки від головнокомандувача: видавництво Vivat випускає книгу про генерала Залужного

Валерій Залужний був Головнокомандувачем ЗСУ з 2021 по 2023 рік

Харківське видавництво Vivat випускає першу книгу про попереднього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. В ній розповідають про перші дні повномасштабного вторгнення, становлення особистості та стратегічні рішення командувача.

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Про це УП.Культура повідомили у видавництві Vivat.

Книга "Залізний генерал. Уроки людяності" вийде друком у серпні цього року. Як розповіли у видавництві, читачі дізнаються більше про особистість генерала як керівника, батька та чоловіка. Зможуть зрозуміти його стратегії та дізнатися більше про рішення, які впливали на хід повномасштабної війни.

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"Як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно", – сказав свого часу Валерій Залужний. Його безмежно поважали в війську, його рішення викликали абсолютну довіру. Випускаючи у світ цю книжку, ми відкриваємо для себе й читачів уже історичну постать Залізного Генерала", – додала генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова.

Авторкою видання стала комунікаційниця Людмила Долгоновська, яка була радницею зі стратегічних комунікацій Головнокомандувача ЗСУ у 2021-2023 роках. Протягом цього часу вона постійно працювала із Залужним та переймала його досвід.

"Цією книжкою я засвідчую лідерство генерала Залужного і його внесок у нашу спільну велику боротьбу за свободу. Мені хочеться, щоб ми частіше дякували військовим – від солдата до чотиризіркового генерала. Ця книжка – моє величезне "дякую" Валерію Залужному за його служіння своїй державі, за наставництво й уроки, які я винесла, працюючи поруч із ним", – розповіла авторка.

Також видавництво показало УП.Культура макет обкладинки майбутнього видання.

Так виглядає майбутня книга про попереднього Головнокомандувача ЗСУ Видавництво Vivat

Видання вже можна передзамовити на сайті видавництва Vivat. Одночасно з релізом паперової книги у серпні, вийде її аудіоверсія в застосунку Абук.

Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних сил України з 2021 по 2023 рік. Він увійшов до списку 100 найвпливовіших людей світу в 2022 році за версією журналу Time. У лютому 2024 року його звільнили з посади, натомість Володимир Зеленський призначив Залужного поважним послом України у Великій Британії.