Розбиті гарбузи, норовлива наука та дикий звір: вийде третій фільм про Баранчика Шона

Студія Aardman Animations працює над третьою частиною фільму про Баранчика Шона у хелловінській тематиці. Він називатиметься "Баранчик Шон: Чудовисько з Мохового Боттом", пише The Guardian.

"Очікуйте розбитих гарбузів, норовливої науки та дикого волохатого звіра", – сказала Сара Кокс, головна креативна директорка студії.

Наступного тижня студія StudioCanal розпочне міжнародний продаж фільму в Каннах. Зазначається, що Sky уже придбав для поширення у Великій Британії.

В описі до анімаційного фільму "Баранчик Шон: Чудовисько з Мохового Боттом" йдеться про те, що мешканці ферми Мохового Боттом з нетерпінням чекають на Хелловін до тих пір, поки незграбний фермер не розгромить улюблену гарбузову грядку отари.

"Коли Шон перетворюється на божевільного вченого, щоб вирішити проблему, ситуація стрімко виходить з-під контролю… Зникнення фермера та дикий звір, що блукає лісами Моссінгема, створює всі умови для неймовірно веселої сімейної пригоди".

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Британський аніматор Нік Парк стане одним із виконавчих продюсерів нового фільму, а сценаристи та режисери є випускниками таких фільмів, як "Найбільша помста", "Баранчик Шон: Кіно" та "Баранчик Шон: Політ перед Різдвом".

"Баранчик Шон — культовий персонаж, якого люблять глядачі різного віку по всьому світу. У нашому новому анімаційному фільмі ми додаємо сімейні захопливі емоції до цієї легкої та моторошної пригоди на Гелловін", — сказала Кокс.

Студія Aardman не вперше працює з темою Хелловіну. До цього був тематичний фільм у 2005 році "Воллес і Ґроміт: Прокляття кролика-перевертня". В одному з найновіших епізодів "Баранчика Шона" та "Гарбузова небезпека", зграя намагається врятувати цінну грядку фермера від примарного монстра, який пожирає їх вночі – а виявляється, що це кілька захоплених равликів.

Баранчик Шон із частиною своїх друзів вперше з'явився у фільмі "Воллес і Ґроміт: Стрижка під нуль" 1995 року. Після цього вийшло шість сезонів анімаційного серіалу.

У 2015 році вийшов перший фільм "Баранчи Шон у кіно" та у 2019 році "Баранчик Шон у кіно: Фермагеддон". Після виходу, вони отримали позитивні відгуки. За оцінками, цей проєкт став успішнішим аніж "Воллес і Ґроміт", який є ключовим у студії Aardman.

Нині телешоу транслюється у понад 170 країнах світу, а в Японії є тематичний парк, присвячений баранчику Шона. В Україні мультсеріал "Баранчик Шон" виходив на каналі "Піксель".