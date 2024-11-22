Вийшов трейлер документального фільму "Битва мемів" про український гумор під час війни

Вийшов трейлер документального фільму "Битва мемів". Він розповідає про українські меми під час повномасштабного вторгнення.

Стежте за поступом української культури в Telegram i WhatsApp !

Про це УП.Культура повідомила команда фільму.

Автори досліджують використання смішних картинок разом з вченими України та світу й переосмислили роль мемів в українському опорі. Авторкою і продюсеркою фільму стала Ірина Каблучко, а режисеркою – Христина Браславська.

"Меми під час повномасштабного вторгнення набули особливого значення і стали невід’ємною частиною культурної спадщини в Україні. Феномен гумору під час війни вже почали вивчати соціологи по всьому світу. Ми вирішили створити цей фільм аби через іронічні історії занурити західну аудиторію у наші цінності та реалії, і нагадати, що ми все ще потребуємо підтримки", – говорить кураторка проєкту Олена Шиян.

Головною героїнею та нараторкою виступила професорка Вашингтонського університету у Сієтлі Лаада Беланюк, яка вирішила дослідити роль українського гумору у війні. Як наголошують автори, вона дійшла до несподіваних висновків: меми настільки впливові, що можуть змінити хід подій.

РЕКЛАМА:

"Ви наприклад знали, що росія вже понад 20 років використовує мемічну зброю проти України, долучає до цього крутих спеціалістів, витрачає мільярди, але український народний гумор все одно виграє! Завдяки чому? Це по суті головне запитання, на яке дає відповідь наш фільм", – зазначає Ірина Каблучко.

Також у стрічці показали вплив фрази про "рускій воєнний корабль" та мему про трактор, розказали про автора фотографії шкарпеток голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма та поспілкувалися з авторами найвідоміших мемів.

"Український дипломат розказав як за допомогою мемів виборював зброю для України. Засновник наймасовішого мем-ком’юніті у Твіттер привідкрив завісу того, як меми наносять удар не лише на інформаційному, а й реальному фронті", – коментує команда фільму.

Презентація "Битви мемів" відбудеться у Києві 30 листопада. З 5 грудня стрічку можна буде переглянути на YouYube-каналі проєкту та на стримінговій платформі MEGOGO.