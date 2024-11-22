"Ля Палісіада" і "Під вулканом": П'ять українських фільмів увійшли до списків "Оскара 2025"

Американська кіноакадемія оприлюднила офіційні кваліфікаційні списки фільмів, допущених до розгляду на нагороди 97-ї кінопремії "Оскар". До них увійшли 5 українських стрічок.

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Наразі опублікували списки в категоріях "Міжнародний повнометражний фільм", "Повнометражний анімаційний фільм", та "Повнометражний документальний фільм". Загалом до них увійшло 169 фільмів.

Стрічка "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка буде представляти Україну на цьогорічному "Оскарі" й представлена у категорії "Міжнародний повнометражний фільм".

"Ля Палісіада" – повнометражний дебют Філіпа Сотниченка. Жанр стрічки творці називають пострадянський нуар. Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.

Стрічка розповідає про судового психіатра, який має взяти участь у розслідуванні вбивства міліціонера. Правоохоронці поспішають закрити справу до відміни смертної кари, однак лікар не впевнений у підсудності обвинуваченого. А коли бачить, як проводять судові експерименти над підозрюваним, починає сумніватися у прозорості системи правоохоронних органів.

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Польща у категорії "Міжнародного фільму" представила стрічку "Під вулканом". Фільм показує історію української родини під час початку повномасштабного вторгнення. У головних ролях – українські актори.

Cценарій стрічки написали польський режисер Даміан Коцур та Марта Конажевська. Оператором є Микита Кузьменко, відомий за робою над фільмами "Памфір", "Жива ватра". Головні ролі зіграли українські актори Роман Луцький, Анастасія Карпенко, Софія Березовська та Федір Пугачов.

Крім стрічок Філіпа Сотниченка та Даміана Коцура, до кваліфікаційних списків у категорії "Повнометражний документальний фільм" потрапили ще три українські та копродукційні фільми:

"Порцелянова війна" режисерів Брендана Белломо та Слави Леонтьєва розповідає про війну в Україні через життя трьох українців, митців порцелянової анімалістики – Славу Леонтьєва (виступив і в ролі режисера) , його дружину Аню Стасенко й Андрія Стефанова .

"Мирні люди" режисерки Оксани Карпович, відзначеної премією УП 100, створений на основі радіоперехоплення телефонних розмов російських окупантів з їхніми родинами. Вони звучать на фоні зображення руйнувань, які в Україну приніс окупант, та вражають буденним ставленням до жорстокості щодо українців.

"Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому" канадської режисерки Сари МакКарті про дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти. Їх вдалося повернути до України й тепер головні герої відновлюються після пережитого досвіду.

Про Оскар 2024

Церемонія нагородження 97-ї премії "Оскар" відбудеться в ніч на 3 березня. Вона традиційно пройде у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі.

Ведучим церемонії стане американський комік Конан О’Брайен. Він є ведучим вечірнього шоу каналу NBC "Late Night with Conan O'Brien"

Комік замінить телеведучого Джиммі Кіммела, що вів церемонію чотири рази: вперше це сталося у 2017 році, а далі Кіммел виходив на сцену головної кінопремії світу у 2018, 2023 та 2024 роках.