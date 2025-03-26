Військові повернули викрадене крісло Шептицького з Харківщини до Львова

Крісло успішно транспортували до Львова і підтвердили його автентичність

У середу, 26 березня, до Архикатедрального Собору святого Юрія у Львові військові повернули крісло метрополита Андрея Шептицького. Багато років реліквію вважали втраченою.

Про це повідомила Львівська єпархія Української греко-католицької церкви.

Старовинне крісло знайшли у місцевого реставратора під час звільнення окупованих територій Сумської та Харківської областей поблизу Курщини. Майстер розповів, що у 1980-х роках його незаконно вивіз зі Львова митрополит російської православної церкви Никодим Руснак. Перед від'їздом з міста 1989 року він вивіз низку речей, включно з кріслом.

"Це вдалося зробити зокрема й завдяки зусиллям нашого капелана Юрія, який служив у Третьому інтернаціональному легіоні. Разом із побратимами він допоміг повернути крісло митрополита Андрея Шептицького", – розповів старший пастор протестантської громади "Гетсиманія" Валерій Марченко.

Крісло вивезли зі Львова у 1980-ті роки. Львівська Єпархія УГКЦ

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Військові Третього інтернаціонального легіону транспортували крісло до Львова. Зараз артефакт потребує реставрації та відновлення втрачених деталей.

Автентичність предмету та зв'язок з Шептицьким підтвердив Львівський Митрополит і Архієпископ Ігор. Тепер єпархія у співпраці з істориками та меценатами збиратимуть кошти на реставрацію. В подальшому планують передати крісло до Музею Митрополита Андрея Шептицького.

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Як росіяни розграбовують музеї під час війни

На початку 2025 року журналісти видання Kyiv Independent встановили російського офіцера та трьох призначених росіянами посадовців з окупованого Криму, які відповідали за незаконне вивезення колекцій з двох музеїв Херсона восени 2022 року.

Тікаючи від українського контрнаступу, лише з Херсона росіяни сукупно викрали понад 33 тисячі історичних артефактів та творів мистецтва. Це пограбування музеїв називають найбільшим в Європі з часів Другої світової війни.

Аби ідентифікувати організаторів пограбування, журналістам довелося кілька місяців спілкуватися з херсонськими перебіжчиками, які допомагали росіянам вивозити цінності, під легендою то продюсерки російського телеканалу, то російської слідчої.

Журналісти встановили, що російський офіцер Дмітрій Ліпов відповідав за безпеку колекцій під час їх вивезення та особисто опечатував фури з викраденими предметами.

Призначений росіянами начальник відділу музейної справи міністерства культури Криму Сєргей Патрушев відповідав за вивезення картин з Херсонського художнього музею в окупований Крим.