Внаслідок атаки на Київ пошкоджені книгарні та художні майстерні

У ніч на 28 серпня російська армія атакувала Київ. Внаслідок обстрілів пошкоджено дві книгарні Readeat і "КнигоЛенд" та художні майстерні Київського інституту автоматики.

Про пошкодження інституту повідомляє "Суспільне.Культура".

На опублікованих світлинах видно вибиті вікна та шибки, пошкоджені стіни та стелі, матеріали.

Київський інститут автоматики розташований на вулиція Нагірна,22. Останні роки приміщення здавали під оренду. Тут функціонували художні майстерні. У 2020 році інститут відкрив музей сучасного мистецтва.

У центрі Києва на вулиці Антоновича російськими обстрілами пошкоджено книгарню Readeat, повідомив власник мережі Дмитро Феліксов.

За його словами, сильних пошкоджень немає – лише вибиті шибки та припали брудом і пилом обладнання з книжками. Заклад проддовжує роботу.

Від ударної хвилі на Олімпійській постраждала книграня "КнигоЛенд". У приміщенні розбиті вікна, пошкоджено приміщення і книжки. Утім заклад також продовжує працювати.

У ніч на 28 серпня у Києві повітряна тривога тривала близько 11 годин. Російська армія била по місту безпілотниками та ракетами. Внаслідок атаки кількість загиблих сягнула 18 людей, серед яких є діти. Понад 40 людей зазнали поранень.