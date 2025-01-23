Внаслідок російської атаки на Запоріжжя зазнав пошкоджень обласний краєзнавчий музей

У четвер, 23 січня, внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя пошкоджено будівлю Запорізького обласного краєзнавчого музею.

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Про це повідомляє Суспільне Запоріжжя з посиланням на виконавицю обов'язків директорки Вікторію Водоп'ян.

За словами керівниці, усі експонати лишилися цілими, постраждалих не було. Втім у приміщенні вибило вікна – як в основному залі, так і у фондосховищах:

"В музеї пошкоджено дуже сходинки центральні, верхній поверх постраждав найбільше. 1-2 поверхи у нас закриті OSB, а на 4 поверх дуже високо підійматися, тому ми його не закрили поки. І на тому поверсі не просто вибите скло, там повилітали навіть рами в деяких місцях".

Пошкодження центральних сходів Суспільне Запоріжжя\Вікторія Водоп'ян

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Експонати вдалося убезпечити з допомогою захисного пакування та спеціальних захисних шаф, в яких предмети зберігались у фондах.

"Трошки тріснуло саме скло в експозиційних залах, бо там скло у нас дуже велике. Скла вилетіло приблизно десь 90 м², розбилось до 25 вікон", – додала Водоп'ян.

Будівля музею Суспільне Запоріжжя\Вікторія Водоп'ян

Проте колектив планує продовжити роботу й з 24 січня приймати відвідувачів. Вибиті вікна перекриють.

В музеї вибило до 25 вікон Суспільне Запоріжжя\Вікторія Водоп'ян

На світанку 23 січня росіяни знову атакували Запоріжжя, пролунало мінімум 4 вибухи, внаслідок атаки загинув чоловік, а 51 людина отримала поранення, серед постраждалих – двомісячне немовля.