Великий come back: Фестиваль "Червона рута" відбувся у Львові і оголосив переможців

У Львові з 17 по 21 вересня відбувся фестиваль популярної музики "Червона рута". На події, за підрахунками організаторів, виступило 450 гуртів і солістів з різних куточків України.

Конкурс проводять у шести жанрах: популярна музика, сучасна танцювальна музика, бардівська пісня, експериментальна, акустична та рок-музика, а також український автентичний фольклор.

Всього у різних номінаціях відзначили 31 гурт або сольного учасника. Вони разом виступили на гала-концерті в останній день фестивалю.

Цьогоріч фестиваль проходив у стратегічному партнерстві з Рухом опору Сил спеціальних операцій ЗСУ.

РЕКЛАМА:

У ексклюзивному коментарі для УП.Культура учасники харківського гурту "Одеська поетична груповуха" розповіли, як потрапили на фестиваль й отримали нагороду в категорії "Інша музика."

Для "ОПГ" назву номінації змінили на "Експериментальна попмузика".

Надано командою "ОПГ"

"На саму Руту подавалося понад три тисячі учасників з усього світу, відібрали лише 450. Ми єдині хто були з Харкова. Не було учасників з Сумської, Донецької, Луганської та Криму", – розповідає учасник "ОПГ", викладач Харківського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну Владислав Радченко.

Головною умовою участі на фестивалі було виконати три пісні українською, а дві з них мають звучати на фестивалі вперше. Гурт "Одеська поетична груповуха" виконав 4 свої пісні у форматі панкфутуристичної казки-мʼюзиклу "журба і ненависть П'єро" й пройшов до фіналу:

Надано командою "ОПГ"

"На гала-концерт пройшли 31 учасники – це переможці фестивалю. І вже тут ми відірвалися на повну: Мухи! Мухи навкруги – кричали члени жюрі, оперні співаки, військові, дівчата-учасниці та їх мами. Це був фурор! Після нашого виступу всі пішли з нами фотографуватися. Харків показав святій Галичині свій панк-рок, свою впертість та незламність в обличчі Одеської Поетичної Груповухи".

Надано командою "ОПГ"

Фестиваль "Червона рута" проводять з 1989 року раз на два роки. У ньому брали участь представники української естради, популярні виконавці та представники андеграунду. Пізніше фестиваль проводили в Донецьку, Криму, Харкові, Києві, Маріуполі та Чернівцях.

Востаннє подію проводили у 2019 році у Чернівцях. Спочатку організатори планували перенести подію через пандемію коронавірусу, а згодом довелося скасувати фестиваль через повномасштабне вторгнення. Мета фестивалю у 2025 році – підтримка національної ідентичності й розвитку культури під час війни.