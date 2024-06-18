Майже книжкова тисяча. Зеленський підписав закон про сертифікати та субсидії книгарням

Згідно до закону, сертифікати 18-річним почнуть роздавати з 1 липня 2024 року.

У понеділок, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Законопроєкт №11251 передбачає субсидії книгарням та державну допомогу на придбання книжок українцям.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Директорка Українського інституту книги Олександра Коваль уточнила, як розподілять бюджет для сертифікатів повнолітнім українцям:

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"Залишилися формальності: Постанова КМУ, яка визначає порядок надання допомоги і внесення змін до порядку використання коштів УІК. І тоді 370 млн грн, виділені в бюджеті на цю програму, мають шанси з карток 18-річних щасливчиків, які отримають книжки українською мовою за власним вибором, поповнити рахунки українських видавців, які за ці кошти видадуть додатково 1,5 – 2 млн примірників. Нам усім на радість, а ворогам на погибель".

Закон передбачає надання книгарням державних субсидій, що компенсуватимуть їм орендну плату за приміщення. А також громадянам України, які досягли 18-річного віку, державної допомоги на придбання книг. Сертифікати мають почати надавати громадянам з 1 липня 2024 року.

Отримати сертифікат можна буде в застосунку "Дія". Приблизна його сума складає 903 гривні. Молоді люди зможуть скористатися документом для придбання друкованих та електронних книжок, аудіокниг та видань для людей із порушеннями зору.

Проєкт закону ініціювали депутати Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Володимир В'ятрович, Микола Княжицький, Ірина Костанкевич, Олександр Абдулін, Софія Федина та Юрій Павленко.

Цьогорічним Державним бюджетом на діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі було виділено 466 млн гривень. Це на 379,08 млн більше, ніж у 2023 році.

376 млн гривень з них закладено на сертифікати для придбання книжок. Але почати видачу цих сертифікатів УІК не міг допоки Рада не внесла відповідні зміни у законодавство.

Тепер, коли прийнятий закон розблокував видачу сертифікатів на книжки та субсидії для книгарень, УІК зможе у такий спосіб підтримати книговидання і книгорозповсюдження.