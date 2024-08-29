На право представити Україну на Оскарі 2025 претендують чотири фільми
Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок на національний відбір фільму, який буде висунуто від України на здобуття премії Оскар.
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Цього разу на право представляти Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук претендують чотири стрічки:
- "Будинок"Слово". Нескінчений роман", режисер Тарас Томенко.
Історична драма про мешканців Будинка Слово у Харкові – Хвильового, Курбаса, Йоганссена, Семенка, яким судилося стати представниками Розстріляного відродження.
- "Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко.
Пострадянський нуар, події якого відбуваються у 1996 році, коли до запровадження в Україні мораторію на смертну кару залишається кілька місяців.
- "Ми були рекрутами", режисер Любомир Левицький.
Документальна стрічка про шлях 19-річного Бориса Савенка, рекрута Третьої штурмової бригади – від мобілізації до участі у бойових діях.
- "Мирні люди", режисерка Оксана Карпович.
Документальний фільм з незвичним прийомом – для нього режисерка використала радіоперехоплення телефонних розмов російських окупантів з їхніми родинами. Вони звучать на фоні зображення руйнувань, які в Україну приніс окупант, та вражають буденним ставленням до жорстокості щодо українців.
Український Оскарівський Комітет додав, що перевірить відібрані фільми на відповідність вимогам Американської академії та на засіданні 9 вересня визначить стрічку, що представить Україну на Оскарі 2025.
Хто представляв Україну на премії "Оскар" в минулому році?
У 2023 році на премію Американської кіноакадемії від України висунули документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.
Це документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в обложеному росіянами Маріуполі.
Зрештою стрічка Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на Оскар за 96 років існування премії та приніс Україні перемогу в номінації Найкращий повнометражний документальний