На право представити Україну на Оскарі 2025 претендують чотири фільми

Український Оскарівський комітет завершив прийом заявок на національний відбір фільму, який буде висунуто від України на здобуття премії Оскар.

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Цього разу на право представляти Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" премії Американської академії кінематографічних мистецтв та наук претендують чотири стрічки:

"Будинок"Слово". Нескінчений роман", режисер Тарас Томенко.

Історична драма про мешканців Будинка Слово у Харкові – Хвильового, Курбаса, Йоганссена, Семенка, яким судилося стати представниками Розстріляного відродження.

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"Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко.

Пострадянський нуар, події якого відбуваються у 1996 році, коли до запровадження в Україні мораторію на смертну кару залишається кілька місяців.

"Ми були рекрутами", режисер Любомир Левицький.

Документальна стрічка про шлях 19-річного Бориса Савенка, рекрута Третьої штурмової бригади – від мобілізації до участі у бойових діях.

"Мирні люди", режисерка Оксана Карпович.

Документальний фільм з незвичним прийомом – для нього режисерка використала радіоперехоплення телефонних розмов російських окупантів з їхніми родинами. Вони звучать на фоні зображення руйнувань, які в Україну приніс окупант, та вражають буденним ставленням до жорстокості щодо українців.

Український Оскарівський Комітет додав, що перевірить відібрані фільми на відповідність вимогам Американської академії та на засіданні 9 вересня визначить стрічку, що представить Україну на Оскарі 2025.

Хто представляв Україну на премії "Оскар" в минулому році?

У 2023 році на премію Американської кіноакадемії від України висунули документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова.

Це документальна стрічка, створена на основі матеріалів, знятих воєнним кореспондентом, фотографом, відеографом Мстиславом Черновим в обложеному росіянами Маріуполі.

Зрештою стрічка Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на Оскар за 96 років існування премії та приніс Україні перемогу в номінації Найкращий повнометражний документальний