Є книга про секс, є книга про чаклуна, є книги нових класиків. Топ-18 книжок для вісімнадцятилітніх

908 гривень на купівлю книжок можуть отримати всі 18-літні українки та українці вже з понеділка. Саме 16 грудня запрацюють сертифікати "єКнига", обіцяють в Міністерстві культури.

Щоб встигнути їх використати з користю і приємністю, тримайте рекомендації УП.Культура. В цьому списку 18 книжок:

про секс, про токсиків, про субкультури і про мозок;

африканське фентезі про світ без Європи та інші захопливі історії;

перевірені часом книжки молодих, але вже класиків української літератури.

Всі ці книжки – актуальні видання, які можна одразу купити в книгарнях. Список уклала експертка з читання, керівниця Літературної лабораторії для підлітків Мистецького арсеналу Юлія Конопляна.

Захопливі історії для насолоди

Монстрячий загін . Террі Пратчетт

Тут може бути будь-яка інша книга Террі Пратчетта із серії "Дискосвіт". Вони всі прекрасно іронічні й помірно фантастичні. Проте "Монстрячий загін" не входить до жодного циклу всередині серії, що робить його гарним варіантом для знайомства з Дискосвітом.

Це історія про дівчину, яка прикидається хлопцем і потрапляє в армійський загін разом з вампіром, тролем і подібними персонажами. Щось таке ми вже чули, проте гра з упізнаваними сюжетами якраз один з класичних прийомів Пратчетта. Антивоєнний, феміністичний і водночас кмітливо смішний роман.

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Вернон Господь Літтл . ДіБіСі П’єр

Неймовірно болісний і водночас смішний роман про дорослішання, проживання травми і суспільство реаліті-шоу. Повне занурення в голову підлітка, що раптом опинився у центрі медійної історії, за якою слідкує вся країна, – і ніхто крім нас і Вернона не знає всієї правди. Та й не хоче знати.

The Sandman . Книга 1. Ніл Ґейман

Перша з дванадцяти книг графічної саги про Пісочного Чоловіка, Повелителя снів, і його не менш дивовижних родичів. Ця фантастична історія сплетена із міфів, легенд і відсилок до різноманітних літературних текстів. Серія має купу премій, визнання критиків і безмежну фанатську любов завдяки поєднанню цікавого сюжету з бездоганним візуальним втіленням.

Поклик Ктулгу та інші історії жаху . Говард Філіпс Лавкрафт

Культова книга класично страшних оповідань, які варто прочитати як фанатам жанру, так і любителям доброї короткої прози. Лавкрафт майстер повільного жаху для довгих зимових вечорів при свічках чи світлодіодних ліхтариках.

Культ . Любко Дереш

Роман, який варто прочитати у 18. Культовий текст, написаний підлітком у модні нині ранні 2000-ні. Він безумовно викличе більше питань і застережень у сучасних підлітків, ніж у їхніх однолітків 20 років тому, проте може стати непоганим провідником у світ малознайомої тогочасної української літератури.

Повість про санаторійну зону . Сентиментальна історія. Микола Хвильовий

Улюблений український автор багатьох старшокласників і старшокласниць – прекрасний провідник у літературу "наших 20-тих" минулого століття. Можна доповнити чи продовжити іншими книгами з серії.

Чорна діра . Чарльз Бернз

Тривожний графічний роман від багаторазового лауреата премії Гарві. Історія про пошесть серед підлітків Сіетла в середині 1970-х з дуже дивними й індивідуальними симптомами. І водночас – "моторошний портрет самої природи шкільного відчуження". З убивствами, мутантами, підлітковою жорстокістю і безмежною нудьгою передмістя.

Діти кістки й крові . Томі Адеємі

Перша книга з трилогії "Спадок Ор’їші". Інші дві частини серії – "Діти помсти й чеснот" і "Діти болю й безвладдя" – також уже видані в Україні. Африканське фентезі про світ без європоцентризму, проте з багатьма проблемами, притаманними нашій реальності, – расизмом, поліцейським свавіллям, рабством. Історія боротьби юної чаклунки Зейлі проти тоталітарного правителя, який намагається знищити магію і всіх її носіїв. Сильна героїня, магічні битви добра зі злом, африканська міфологія – все, що так люблять поціновувачі жанру.

Жінки їхніх чоловіків. Старі люди. Софія Андрухович

Збірка ранніх текстів однієї з найважливіших авторок сучасної української літератури чудово підійде для знайомства з її творчістю. Історії про ідентичність і пошук себе, про самотність і подолання меж, про любов і відсутність старості, про тут і зараз, і завжди.

Гобіт, або Мандрівка за Імлисті гори . Джон Рональд Руел Толкін

Нині у книгарнях не бракує фентезі на будь-який смак, проте завжди добре розуміти, з чого все починалося. "Гобіт" – найкраща книга для знайомства з Середзем’ям – найпродуманішим вигаданим світом в історії літератури. Гобіт Більбо і чарівник Гендальф разом з ватагою гномів вирушають на пошуки скарбу дракона, а ми проживаємо з ними цю захопливу подорож-пригоду – веселу, сумну, добру і трагічну. А це відання ще й доповнене оригінальними ілюстраціями самого Толкіна.

Щира книга про підліткове кохання. Таке, коли кожне слово й погляд мають значення, коли почуття через край і здається, ще трішки і розлитишся на друзки. Для тих, хто любить, аби романтично і дуже емоційно.

V означає Vендета . Алан Мур

Один з найвідоміших у світі коміксів про життя і революцію в тоталітарному суспільстві, який породив величезний фанатський рух. У цьому виданні зібрані всі десять оригінальних випусків й історія їхнього створення.

Розворот книжки "V означає Vендета" Видавництво "Рідна мова"

Корисні книжки для життя

Як вижити серед токсичних людей? Шагіда Арабі

Світ повен токсичних людей і нам усім доводиться мати з ними справу. Комусь вдається справлятися з ними самостійно, а комусь потрібна допомога. Ця книга написана психологинею на прикладах із власного життя і практики, які пояснюють як розпізнати і протистояти токсичним маніпуляціям, і доповнена вправами для підвищення самооцінки і виставлення здорових кордонів.

Основи. 10 ключів до реальності. Френк Вільчек

Книга про фізику простими словами. Легка, але небанальна книга від Нобелівського лауреата про те, як влаштований світ з погляду сучасної науки.

Дреди, батли і "стіли" . Два століття субкультур в Україні. Дар'я Анцибор

Історію можна розповідати по-різному. Дар’я Анцибор обирає історію української молоді і створеної нею вуличної (і не тільки) культури. Це мандрівка у бурхливе бунтівне минуле батьків і бабусь сучасних підлітків, повне культової музики і літератури, дивного одягу і вже забутих нині місць і звичаїв.

Як ми вчимося . Чому мозок навчається краще, ніж машина… Поки що. Станіслас Деан

Книга про те, чому наш мозок – найкращий ґаджет для навчання, і чому його поки не можуть відтворити штучно. Станіслас Деан на зрозумілих прикладах пояснює, як наш мозок опрацьовує інформацію і вдосконалюється з точки зору нейробіології, але найголовніше – пояснює, як процес навчання зробити продуктивнішим і легшим.

Пташина історія . Скандали, інтриги і мистецтво виживання. Наталія Атамась

Книга про пташок, написана так, що вже на перших сторінках хочеться записатися на найближчу зустріч бердвочерів. А головне – справді починаєш помічати великий невідомий світ птахів поряд з нами.

Про секс . То як, поговоримо? Ханна Віттон

Про деякі речі не достатньо говорити з друзями або читати неперевірену інформацію в інтернеті. Краще взяти вивірену книгу з коментарями спеціалістів і зануритися у цікаву тему. Книга "Про секс" написана щиро, без повчань і засуджень. І показує, що можна вільно говорити на інтимні теми.