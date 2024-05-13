Обійшло коронацію Чарльза. Євробачення-2023 отримало премію BAFTA

Євробачення 2023 провели Україна та Велика Британія у Ліверпулі

Пісенний конкурс Євробачення-2023 отримав телевізійну премію Британської академії телебачення і кіномистецтва BAFTA. Шоу, яке проводила Британія від імені України, перемогло у номінації "Висвітлення подій у прямому ефірі", йдеться на сайті премії.

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У цій номінації Євробачення обігнало концерт на честь коронації Чарльза III та меморіальний фестиваль королівського британського легіону.

Церемонія нагородження відбулася 12 травня в Королівському фестивальному залі в Лондоні. Статуетку у вигляді золотої театральної маски отримала ведуча Ганні Ваддінґем. Разом зі знімальною командою ВВС на сцену піднялась співведуча, українська співачка Юлія Саніна.

Усіх переможців телепремії BAFTA можна переглянути тут.

Про Євробачення-2023

Після перемоги Kalush Orchestra у 2022 році за правилами конкурсу шоу мало відбутися в Україні. Проте через повномасштабну війну в Україні Європейська мовна спілка ухвалила рішення перенести Євробачення до Британії. Так пісенний конкурс 2023 року організували у Ліверпулі із залученням продакшну Суспільного мовника та українських зірок.

На Євробаченні 2023 перемогу здобула шведська співачка мароккансько-берберського походження Loreen з піснею Tattoo. Вона стала другою людиною після ірландського співака Джонні Логана, яка перемогла у конкурсі двічі.