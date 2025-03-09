З купола храму Києво-Печерської лаври зняли хрест: у заповіднику пояснили причину

З купола однієї з церков комплексу Києво-Печерської лаври зняли пошкоджений хрест. Елемент архітектурної пам'ятки XVII століття планують відреставрувати та повернути на його місце.

Про це повідомили адміністрація національного заповідника та Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві.

Фото: ГУ ДСНС Києва Фото: ГУ ДСНС Києва Фото: ГУ ДСНС Києва

"Частково завалений" хрест із Всіхсвятської церкви демонтували рятувальники в координації із головним архітектором заповідника "Києво-Печерська лавра" Яковом Діхтярем. В адміністрації пояснили рішення тим, що хрест, який зазнав впливу через постійні ракетні атаки на столицю, потрібно було безпечно зняти.

"Вибухові хвилі, сейсмічні коливання та вібрації, спричинені обстрілами, можуть завдавати прихованої, але незворотної шкоди архітектурним об’єктам", – додали в національному заповіднику.

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У заповіднику зауважили, що планують відреставрувати хрест із купола та встановити його на попереднє місце.

Там додали, що Всіхсвятська церква, яку побудували наприкінці XVII століття, як і весь комплекс, є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під загрозою.

За словами адміністрації заповідника, пам'ятка потребує комплексної реставрації ще з 1980-х років. У серпні 2024 році церква Всіх Святих отримала грант на реставрацію від ЮНЕСКО та Японського цільового фонду. Тоді ж розпочали підготовчий етап відновлення храму. Особливої уваги якого потребує старовинний живопис.

До створення науково-проєктної документації для цієї роботи долучилося ЮНЕСКО. Демонтаж пошкодженого хреста з купола Всіхвсятської церкви став одним з етапів реставрації.