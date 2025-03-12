Невідомий фільм Миколайчука: "Миколайчук OPEN" розкриває нові деталі фестивалю

У Чернівцях з 14 до 21 червня відбудеться міжнародний фестиваль глядацького кіно "Миколайчук OPEN" під гаслом "Людина в центрі історії". На заході представлять раніше недоступний фільм за сценарієм Івана Миколайчука.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

У межах фестивалю глядачам покажуть "І в звуках пам’ять відгукнеться…" – роботу Івана Миколайчука про основоположника класичної музики Миколу Лисенка, яку ще 1986 року існувала лише на плівці та була недоступна до перегляду.

Біографічну драму відсканували спеціально для фестивалю Миколайчук OPEN спільно з Довженко-Центром та культурно-мистецьким центром імені Івана Миколайчука. Премʼєра стрічки відбудеться 15 червня – у день народження Івана Миколайчука, який виступив сценаристом фільму.

"І в звуках пам’ять відгукнеться…" – один з тих фільмів за участі Івана Миколайчука, про який майже немає інформації у відкритому доступі, і який по суті ніхто не бачив. Усе тому, що він існував лише на плівці, а відтак подивитися його було дуже непросто. Це несправедливо, адже стрічка варто того", – коментує вибір фільму програмний директор Миколайчук OPEN Алекс Малишенко.

Сценарій до фільму написали Іван Миколайчук та літератор-шістдесятник Іван Драч, а режисером стрічки став Тимофій Левчук.

РЕКЛАМА:

Стрічка розповідає історію життя Миколи Лисенка з початку карʼєри до кінця життя. Кохання молодого Лисенка, героїню Настю, зіграла українська акторка Ольга Сумська. Тоді їй було 18 років. Під час іспитів у театральному університеті прийшли представники кіногрупи "Троянди для маестро" – робоча назва фільму "І в звуках памʼять відгукнеться…" шукати юну акторку.

"Після іспитів підійшли до мене і запросили на кінопроби, яких фактично і не було, бо при зустрічі на студії ім. О. Довженка з режисером-постановником фільму, Тимофієм Левчуком, все одразу й вирішилося. Ми поспілкувалися, він пильно оглянув мене очима майстра і промовив: "Оце і є Настуня!". І вже через пару тижнів я була на знімальному майданчику. Коли переглядаю свої фільми тих часів, тільки зараз усвідомлюю, що ми творили історію. Надзвичайно приємно, що наше кіно про видатного українського композитора Миколу Лисенка, нарешті знайдено для глядач", – розповіла Ольга Сумська.

Наразі фестиваль продовжує приймати фільми. До 15 березня можна подати українські короткі метри та міжнародні (включно з українськими стрічками) повні метри. Миколайчук OPEN також відкрив продаж абонементів.

Минулого року фестиваль відсканував з плівки фільм "Іду до тебе" (1971) спільно з Довженко-Центром за сприяння та фінансової підтримки ГО "Вільна шпальта" та культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Відтепер стрічку можна подивитися на онлайн-платформі Довженко-Центру.