Обмеження ніколи не існувало. Заборонену в Індії книгу Салмана Рушді можуть знову видавати
Суд в Нью-Делі дійшов висновку, що книгу "Сатанинські вірші" письменника індійського походження Салмана Рушді не заборонено видавати і розповсюджувати в країні. П’ять років тому читач з Індії подав позов про те, що заборони на імпорт видання не існує, повідомляє Assosiated Press.
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Житель Індії, Сандіпан Хан, не міг придбати "Сатанинські вірші" через рішення Центрального управління непрямих податків і митниці 5 жовтня 1988 року. Постанова забороняла імпорт видання в Індію, хоча жодних офіційних документів на сайті уряду або окремих чиновників не знайшлося.
Тоді чоловік почав надсилати звернення та запити до різних державних інстанцій й понад рік чекав на відповіді. Втім, так їх і не отримав, тому звернувся до суду. В результаті суд постановив, що позивач може законно придбати собі примірник книжки. Через те, що індійські видавництва не випускали її, той може придбати видання онлайн, адже "ввезення книги в країну більше не є незаконним".
Колегія суддів заявила, що влада не надавала жодного повідомлення про заборону й припускає, що такого повідомлення уряду ніколи не існувало. Адвокат Хана, Уддіам Мукерджі, сказав, що рішення суду означає, що наразі ніщо не забороняє нікому ввозити роман до Індії.
"Але чи означає це, що вона буде продаватися в книгарнях – я не знаю, це залежить від видавців або продавців", – повідомив адвокат. Також він заявив, що потерпілі особи та групи тепер можуть подати апеляцію на рішення, пов’язане із забороною на видання.
Літературний агент Рушді, Ендрю Вайлі, не коментував ситуацію, як і сам письменник. Видавництво Рушді в Індії, Penguin Random House India, опублікувало заяву, в якій назвав рішення суду "важливою подією" і додав, що "обмірковує наступні кроки".
Чому Рушді забороняли в Індії
Салман Рушді народився в Індії у 1947 році, незадовго до здобуття країною незалежності. Пізніше виїхав до Великої Британії, там у 1981 році написав роман "Опівнічні діти". Цим він розлютив тодішню прем'єр-міністерку Індії Індіру Ганді, висміяну в книжці. Письменник зобразив її "причиною смерті свого чоловіка". Після того, як Ганді подала до суду, Рушді погодився вилучити її.
Згодом уряд Індії заборонив "Сатанинські вірші", тоді Рушді засудив цей крок і засумнівався, в тому, що цензори насправді прочитали твір перед забороною. Твір викликав резонанс у всьому світі, а в Індії, Судані, Єгипті, Саудівській Аравії і багатьох інших мусульманських країн заборонили видавати книги Рушді. Від рук релігійних екстремістів загинув японський перекладач, були поранені італійський перекладач і норвезький видавець, біля магазинів з книгою в Англії підривали бомби.
Сам Рушді довгий час ховався від імовірних переслідувачів. Втім, 12 серпня 2022 року чоловік напав на письменника прямо на сцені під час виступу в США. У нього була пошкоджена печінка, перерізані нерви на руці, поранене око. Нападником виявився 24-річний Хаді Матар із Нью-Джерсі, він зізнався, що прочитав лише дві сторінки "Сатанинських віршів".
Рушді описав цей напад у новому романі "Ніж". Там він переживає день нападу, розповідає процес одужання та підтримку близьких й читачів по всьому світу.