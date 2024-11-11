Обмеження ніколи не існувало. Заборонену в Індії книгу Салмана Рушді можуть знову видавати

Суд в Нью-Делі дійшов висновку, що книгу "Сатанинські вірші" письменника індійського походження Салмана Рушді не заборонено видавати і розповсюджувати в країні. П’ять років тому читач з Індії подав позов про те, що заборони на імпорт видання не існує, повідомляє Assosiated Press.

Стежте за поступом української культури в Telegram i WhatsApp !

Житель Індії, Сандіпан Хан, не міг придбати "Сатанинські вірші" через рішення Центрального управління непрямих податків і митниці 5 жовтня 1988 року. Постанова забороняла імпорт видання в Індію, хоча жодних офіційних документів на сайті уряду або окремих чиновників не знайшлося.

Тоді чоловік почав надсилати звернення та запити до різних державних інстанцій й понад рік чекав на відповіді. Втім, так їх і не отримав, тому звернувся до суду. В результаті суд постановив, що позивач може законно придбати собі примірник книжки. Через те, що індійські видавництва не випускали її, той може придбати видання онлайн, адже "ввезення книги в країну більше не є незаконним".

Колегія суддів заявила, що влада не надавала жодного повідомлення про заборону й припускає, що такого повідомлення уряду ніколи не існувало. Адвокат Хана, Уддіам Мукерджі, сказав, що рішення суду означає, що наразі ніщо не забороняє нікому ввозити роман до Індії.

РЕКЛАМА:

"Але чи означає це, що вона буде продаватися в книгарнях – я не знаю, це залежить від видавців або продавців", – повідомив адвокат. Також він заявив, що потерпілі особи та групи тепер можуть подати апеляцію на рішення, пов’язане із забороною на видання.

Літературний агент Рушді, Ендрю Вайлі, не коментував ситуацію, як і сам письменник. Видавництво Рушді в Індії, Penguin Random House India, опублікувало заяву, в якій назвав рішення суду "важливою подією" і додав, що "обмірковує наступні кроки".

Чому Рушді забороняли в Індії

Салман Рушді народився в Індії у 1947 році, незадовго до здобуття країною незалежності. Пізніше виїхав до Великої Британії, там у 1981 році написав роман "Опівнічні діти". Цим він розлютив тодішню прем'єр-міністерку Індії Індіру Ганді, висміяну в книжці. Письменник зобразив її "причиною смерті свого чоловіка". Після того, як Ганді подала до суду, Рушді погодився вилучити її.

Згодом уряд Індії заборонив "Сатанинські вірші", тоді Рушді засудив цей крок і засумнівався, в тому, що цензори насправді прочитали твір перед забороною. Твір викликав резонанс у всьому світі, а в Індії, Судані, Єгипті, Саудівській Аравії і багатьох інших мусульманських країн заборонили видавати книги Рушді. Від рук релігійних екстремістів загинув японський перекладач, були поранені італійський перекладач і норвезький видавець, біля магазинів з книгою в Англії підривали бомби.

Сам Рушді довгий час ховався від імовірних переслідувачів. Втім, 12 серпня 2022 року чоловік напав на письменника прямо на сцені під час виступу в США. У нього була пошкоджена печінка, перерізані нерви на руці, поранене око. Нападником виявився 24-річний Хаді Матар із Нью-Джерсі, він зізнався, що прочитав лише дві сторінки "Сатанинських віршів".

Рушді описав цей напад у новому романі "Ніж". Там він переживає день нападу, розповідає процес одужання та підтримку близьких й читачів по всьому світу.