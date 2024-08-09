Забудовник проти пам'яток. Суд фактично легалізував рейдерське захоплення музею в Пирогові

У Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що Північний апеляційний господарський суд легалізував рейдерське захоплення частини території та приміщень Національного музею народної архітектури та побуту України.

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Як повідомляє МКІП, з 2020 року між музеєм та "групою невстановлених осіб" тривав судовий процес щодо власності на території Пирогова. Як йдеться в судовій справі на ресурсі "Опендатабот", з музеєм судиться компанія зі сфери спортивного навчання, забудовник й агенство з нерухомості ТОВ "Манеж-Холл". Фактично компанія намагається привласнити державне майно.

"Восени 2020 року групою невстановлених осіб вчинена спроба рейдерського захоплення нерухомого майна нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м шляхом реєстрації на підставних осіб. Музей в Пирогові використовує це майно на законних підставах з 1970-х років, шляхом реєстрації відповідного майна на підставних осіб", – йдеться в повідомленні.

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Після цього музей звернувся за захистом до Офісу антирейдерства Міністерства юстиції України. В установі розглянули скаргу та скасували нову незаконну реєстрацію, також відкрили кримінальну справу. Її передали під керівництво Офісу генерального прокурора України.

Вже у лютому 2024 року компанія, що намагалася отримати частину територій музею, звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом. Втім установа його відхилила та залишила в силі наказ Офісу антирейдерства Міністерства юстиції.

Після того, як 7 серпня 2024 року Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов забудовника та скасувати наказ Міністерства юстиції України, Музей в Пирогові разом з Міністерством культури звертатиметься до Верховного суду.

Про музей в Пирогові

Це архітектурно-ландшафтний комплекс на півдні Києва. В ньому представлені елементи з усіх історико-етнографічних регіонів України: Полісся, Слобожанщини та Полтавщини, Карпат, Наддніпрянщини, Поділля та Півдня.

Тут відбуваються сезонні етнографічні ярмарки, а на народні свята проводять тематичні події. Національний музей народної архітектури та побуту України

В Національному музеї народної архітектури та побуту України зберігаються близько 300 пам'яток народного будівництва XVI-XX ст. Серед них хати, комори, криниці й інші традиційні господарські елементи того часу.

Його створили у 1969 року на історичних землях, що раніше належали Києво-Печерській лаврі, а функціонувати для відвідувачів музей розпочав у 1976 році.

Зараз в комплексі зберігаютьмя близько 100 тисяч експонатів: народний одяг, тканину, меблі, знаряддя праці, вироби гончарів, бондарів, теслів, столярів, ковалів, народний живопис та розпис, музичні інструменти, дитячу іграшку тощо.