"Ніяких робіт не ведеться": забудовники знищили старовинне поховання в Острозі

На місці вивозу землі знайшли рештки з усипальниці та натільну ікону 18 століття.

Забудовники перекопали територію нижнього замку князів Острозьких, де ймовірно знаходилась усипальниця острозького старости й полковника Яна-Вільгельма Роттаріуша.





Микола Бендюк. Про це повідомив працівник Центру вивчення спадщини князів Острозьких





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"Забудовники обнесли будівельний майданчик високим парканом і за три дні, нікого не впускаючи на територію, бульдозером знищили увесь культурний шар, в тому числі й усипальницю. І це все через дорогу від адміністрації Державного історико-культурного заповідника міста Острога. Це викликає підозру на зговір із забудовниками", - наголосив дослідник.





Працівника заповідника, археолога Олександра Бондарчука не допускали на територію "робочої зони". Попри те, що під час будівельних робіт присутність фахівців вважається обов'язковою.





Знахідки після роботи забудовників. Фото: Микола Бендюк Знахідки після роботи забудовників. Фото: Микола Бендюк Знахідки після роботи забудовників. Фото: Микола Бендюк Знахідки після роботи забудовників. Фото: Микола Бендюк

Бендюк звертався до обласного управління культури Рівненської області, де його запевнили - ніяких робіт на об'єкті не ведеться. Тим часом землю з території забудовників вивозили на окраїну міста, куди згодом вирушили археологи:





"Я з археологом пішов на місце вивозу землі і побачив там залишки острозької історії на купах сміття. Там і людські черепи, і кам'яний тесаний карниз усипальниці, уламки кераміки давньоруського часу і часу князів Острозьких; і навіть ми знайшли натільну іконку 18 ст. із зображенням Богородиці та святого Франциска".





Усипальниця знаходилася на віддалі близько 10 метрів від костелу й могла належати саме Роттаріушу, який помер у 1728 році. Неподалік того ж костелу, або в окремій усипальниці поховали й засновниця Острозької академії княжна Гальшка Острозька і її двоюрідний брат Костянтин Костянтинович Острозький.





Як наголошує Бендюк, через роботу забудовників, визначити приналежність поховання тепер неможливо.





"Забудовники зробили трюк, який використовують практично у всіх містах України. Вони частково фінансують дослідження археологами невеликої ділянки землі, на своєму будівельному майданчику, і, коли археологи дають висновок що можна проводити будівельні роботи на дослідженій території, але на всій іншій недослідженій ділянці роботи заборонені, аж до повного археологічного дослідження.





Забудовники зазвичай бачать лише першу частину звіту археологів і "непомічають" другої".





Розкопки на території Острога

У липні 2024 року археологи знайшли низку артефактів, ливарню, а також підземну споруду в самому центрі міста. Виявилося, що вона була фрагментом валу Острога, який створили в XI столітті. Всередині виявили трипільські ями з посудом.





Трипільський посуд та предмети побуту датували Х століттям, а ливарню – XVII століттям. Давній Острог має свої збережені культурні шари, глибина яких сягає понад 3 метри. Раніше в цій місцевості віднайшли артефакти трипільської доби, монгольські знаряддя та багато іншого.





У жовтні того ж року біля Острозької академії утворилося провалля , що відкрило науковцям підземні лабіринти й цінні ковані двері XVII століття. Причинами провалів у центрі Острога, зокрема, є проблеми з ремонтом об'їзної дороги та пересування центром міста вантажних автомобілів.





Центр Острога – це суцільні підземні лабіринти, найглибші з яких мають три рівні під землею.



