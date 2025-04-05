Атака РФ по Кривому Розі: що відомо про постраждалих та загиблих

Увечері 4 квітня росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичною ракетою. Ворожа ракета вбила 18 людей, зокрема 9 дітей. Загалом внаслідок обстрілу постраждала 61 людина, серед них 12 дітей. Як повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, наймолодшій постраждалій дитині всього три місяці.

Редакція "УП. Життя" зібрала інформацію про постраждалих та загиблих внаслідок атаки РФ по Кривому Розі.

Як розповів президент Володимир Зеленський, через ракетний удар загинули 9 дітей.

Серед них – 3-річний Тимофій. Хлопчика намагалися реанімувати, але він помер 5 квітня в лікарні. Коли пролунав вибух, дитина разом з бабусею поверталася з дитячого майданчика. За словами мами Валерії, Тимофій був дуже енергійним та цікавився космосом.

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Внаслідок атаки РФ загинув також 7-річний Радислав. За даними криворізького порталу "Свої. Кривий Ріг", на момент удару хлопчик разом з сім’єю перебував в автівці та їхав додому. Радислав сидів за татом Родіоном, весь удар прийшовся на дитину. Хлопчик загинув.

Батько Радислава зараз в лікарні. У нього контузія, численні поранення, ураження очей. Мама Анна з 8-місячною донькою Аделіною також постраждали, дівчинку порізало уламками. Вони лікуватимуться вдома. В авто також перебувала бабуся, її госпіталізували до лікарні.

Семирічний Радислав НА ЧАСІ: Кривий Ріг

Жертвами російського терору також стали:

7-річна Аріна . Дівчинка навчалася у другому класі. Під час ракетного удару Аріна перебувала на вулиці разом із дідусем. Він також загинув;

9-річний Герман ;

; 15-річний Данило . Хлопець навчався у 9 класі;

. Хлопець навчався у 9 класі; 15-річний Микита ;

; 15-річна Аліна . Дівчина навчалася у 9 класі;

. Дівчина навчалася у 9 класі; 16-річний Костянтин ;

; 17-річний Нікіта .

НА ЧАСІ: Кривий Ріг НА ЧАСІ: Кривий Ріг НА ЧАСІ: Кривий Ріг

"Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу. Було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога. Також загинули, на жаль, 9 дорослих. Мої співчуття всім рідним та близьким", – написав президент у своєму Instagram.

Внаслідок атаки загинула також Дар’я Оніна. Через три тижні дівчині мало виповнитися 23 роки.

Ворожа ракета відібрала життя й у 50-річної Віти Головко. Її 8-річний син Матвій наразі в реанімації. Лікарі оцінюють його стан як важкий, але стабільний. У хлопчика залишилася сестра Анастасія.

Через атаку загинула Віта Головко, її син перебуває в лікарні "Свої. Кривий Ріг"

У лікарні також перебуває 4-річний хлопчик, у якого ушкодження всіх органів черевної порожнини. Медики планують його оперувати. Наразі загроза життю дитини зберігається.

Невдовзі російська армія знову атакувала місто. "Шахед" влучив у приватний будинок, де мешкала літня жінка. Як повідомляє портал "Свої. Кривий Ріг", жінка сховалася у підвалі, але шансів вижити майже не було – у помешканні виникла сильна пожежа.

"За уточненою інформацією, один з синів загиблої – військовий, зараз на навчанні за кордоном. Поряд у приватних будинках повилітали вікна та шибки, частково зруйновані стіни", – йдеться у повідомленні.

З понеділка по середу – 7, 8 та 9 квітня – у Кривому Розі оголошені дні жалоби за загиблими внаслідок обстрілів російської армії.