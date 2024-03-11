"Пам’ятаємо кожен день Маріуполя": Зеленський відреагував на перший в історії України "Оскар"

Президент України Володимир Зеленський подякував творцям стрічки "20 днів у Маріуполі", яка стала переможницею премії "Оскар-2024" в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Нагороду він назвав такою, "що дає змогу голосно сказати про російську війну проти України".

"Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах", – зауважив президент.

Крім того, у своєму дописі він згадав і журналістів зі всього світу, які висвітлюють правду про українську боротьбу.

"Я дякую кожному й кожній, хто поширює правду про цю війну, про хоробрість наших людей і про біль нашого народу. Правда долає все. І я дякую кожному у світі, хто підтримує нашу державу, наших людей із перших днів цієї війни. Разом маємо захистити життя", – наголосив Зеленський.

Авторами фільму "20 днів у Маріуполі" є режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. На початку повномасштабного вторгнення вони залишалися в Маріуполі й зафіксували початок знищення міста.

Стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. Вона зібрала 500 тисяч гривень за перший вікенд у прокаті.

Нагадаємо, у січні 2024 року фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію BAFTA.