Перший український Оскар, "якого б краще не було", та тріумф "Оппенгеймера". Підсумки кінопремії 2024

У ніч з 10 на 11 березня в голлівудському театрі Долбі у Лос-Анджелесі відбулася головна кінопремія – Оскар 2024. Результати для багатьох лишалися передбачуваними, проте цьогоріч на нагородженні відбулася по-справжньому історична подія – свою статуетку за всю історію премії вперше отримала українська стрічка.

“20 днів у Маріуполі” українських журналістів Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко став “Найкращим документальним фільмом” на думку Американської академії кіномистецтва.

Стрічка документує захоплення росіянами українського міста. Чернов, Малолєтка та Степанова були останніми журналістами, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За серію журналістських матеріалів про облогу Маріуполя вони згодом отримали Пулітцерівську премію. Лише кілька днів тому журналістів також нагородили Шевченківською премією у номінації “Публіцистика і журналістика”.

Разом з українськими журналістами нагороди отримували американські кінопродюсерки Мішель Мізнер та Рені Аронсон-Рат.



На церемонії режисер стрічки Мстислав Чернов виголосив промову, в якій звернув увагу присутніх на Оскарі та глядачів кінопремії на звірства росіян, що відбуваються в Україні.

Команда філььму "20 днів у Маріуполі" REUTERS/Mike Blake

“Це перший Оскар в українській історії. Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та знаходяться в заручниках”, – заявив режисер.

Також він додав: “Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо змінити історію, зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Тож дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!”.

Раніше стрічка здобула нагороду британського аналога “Оскара” – кінопремії BAFTA і приз глядацьких симпатій фестивалю Санденс. Крім того, на початку 2024 року Мстислава Чернова відзначили премією Гільдії режисерів США за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

Проте не обійшлося без казусів. За деякий час на сцені премії показали кадри зі стрічки “Навальний”, щоб вшанувати пам’ять померлого російського опозиціонера. З цього відео розпочали традиційний меморіальний виступ, в якому пригадали усіх дієвців кінематографа, що пішли з життя протягом останнього року.

У 2023 році стрічка "Навальний" канадського документаліста Деніела Роера про "хорошого росіянина" обігнала українську "Будинок зі скалок" про дітей з Лисичанська та отримала нагороду як "Найкращий документальний фільм".

Відео з "хорошим рускім" на сцені Оскара PATRICK T. FALLON / Contributor via GettyImages

Інші переможці премії "Оскар"

Найкращим фільмом назвали байопік “Оппенгеймер” про “батька атомної бомби” Роберта Оппенгеймера. Стрічка була фаворитом кінопремії за кількістю номінацій – вона претендувала на 13 статуеток. В результаті очікування виправдалися і по закінченню Оскара “Оппенгеймер” забрав 7 нагород і став тріумфатором премії. Виконавця головної ролі Кіліана Мерфі назвали “Найкращим актором”, “Найкращим актором другого плану” – Роберта Дауні-молодшого. Режисер Крістофер Нолан також отримав свою відзнаку.

Усі перемоги “Оппенгеймера”: Найкращий актор другого плану, Найкращий монтаж, Найкраща операторська робота, Найкращий музичний супровід, Найкращий актор та Найкращий режисер.

Команда фільму "Оппенгеймера". Він здобув головну нагороду вечора KEVIN WINTER / GETTY IMAGES

Крім того, раніше стрічка взяла нагороди від Гільдії кіноакторів та Гільдії режисерів, британської премії BAFTA, “Золотого Глобусу” та інших.

На другому місці як за прогнозами, так і за результатами опинилася стрічка грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння". Її номінували на 11 нагород – з них стрічка отримала 4. Найкращою акторкою стала Емма Стоун у ролі Белли Бакстер. Також відзначили костюми, продакшн-дизайн, макіяж та зачіски у “Бідолашних створіннях”.

Фантастичний фільм Йоргоса Лантімоса розповідає про дивачку Беллу Бакстер – дорослу дівчину з мозком дитини, яка навчається пізнавати себе та навколишній світ.

Емма Стоун отримала стаутетку як "Найкраща акторка" Gilbert Flores / Contributor GETTY IMAGES

Про те, як розділились критики в оцінках цього фільму ми писали тут:

Раніше на УП. Культура вийшло ексклюзивне інтерв’ю з акторкою Сандрою Гюллер, яка брала участь одразу у двох фільмах, номінованих на Оскар. Хоча акторка не здобула відзнаки для себе, фільм “Анатомія падіння” отримав статуетку за оригінальний сценарій Жустін Тріє та Артура Арарі.

"Ця нагорода допоможе мені впоратися з кризою середнього віку", – пожартувала зі сцени Тріє.

Ще один фільм з Гюллер – “Зона інтересу” переміг у номінації за найкращий звук. Він зміг передати жахіття Освенциму лише за допомогою закадрових звуків. Також його нагородили як “Найкращий міжнародний фільм”.

Не справдились очікування аудиторії щодо фільму “Вбивці квіткової повні” Мартіна Скорсезе. З 10 номінацій стрічка не здобула перемоги у жодній. Те ж стосується й “Барбі”. Хоча організатори різноманітно намагалися стилізувати подію під найкасовіший фільм 2023 року, презентували церемонію з допомогою стилістики рожевого феміністичного світу та залучали акторок, з 8 номінацій відзначили лише саундтрек від Біллі Айліш під назвою What was I made for? Також свій віральний виступ на "Оскарі" повторив Раян Гослінг з піснею I'm Just Ken, проте цей хіт не номінували.

What Was I Made For?

Відзначили також останній анімаційний фільм Хаяо Міядзакі під назвою "Хлопчик і чапля". Мультфільм раніше також отримав премію "Золотий глобус".