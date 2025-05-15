"Жадан і собаки" та "Курган і Агрегат" випустили спільну пісню про харків'ян

Гурти "Жадан і Собаки" та "Курган і Агрегат" випустили нову спільну пісню та кліп до неї. Трек під назвою "Холодна гора" присвячений харківським підліткам.

Як повідомляють творці пісні, усі кошти з монетизації кліпу "Собаки" і "Кургани" спрямують на підтримку Патронатної служби "Хартії".

Кадр з харківського громадського транспорту, про який також співається у кліпі. Надано музикантами

"Холодна гора" фактично є об'єднанням року та хіп-хопу. Гурти співають у власних стилях, але й з вкрапленнями ритмів один одного.

"Харків’яни далі говорять про юних харків’ян, які лишаються в своїх кварталах, виростаючи в місті, яка обороняється і живе." – ділиться Сергій Жадан й пояснює поєднання музики двох поколінь місцевих музикантів.

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Зйомки кліпу відбувались на тлі Харківського Палацу спорту, розбитого російськими окупантами, та в трамвайному депо, серед трамваїв, понищених російськими ракетами в районі Салтівки 2022 року.

"Свого часу Харківський Палац спорту був одним із головних концертних майданчиків міста. Нині приміщення потребує ремонту, а "Жадан і Собаки" та "Курган і Агрегат" дають у травні свої сольні концерти в Палаці спорту Києва, збираючи кошти на Сили оборони та мріючи про великі виступи у рідному місті", – додали музиканти.

Команда, що взяла участь у створенні кліпу. Надано музикантами

У зйомках відео крім музикантів, взяли участь військовослужбовці "Хартії": засновник підрозділу Всеволод Кожем’яко, Юлія "Тайра" Паєвська, заслужений артист України Михайло Озеров. Також у відео з'являються художники Олег Калашнік та Гамлет Зінківський та інші друзі "Хартії" – Олег Абрамичев "Піротехнік" та продюсерка відео Варвара Чорна. Режисером відео виступив ще один хартієць – Денис Воронцов.