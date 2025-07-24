Протягом місяця Житній ринок у Києві отримає статус культурної пам'ятки

Протягом місяця Житній ринок, що на Подолі столиці, отримає статус щойно виявленої пам’ятки, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини схвалила облікову документацію на цей об’єкт на вул. Верхній Вал, 16. Після цього Департамент охорони культурної спадщини матиме місяць, щоб розробити проєкт наказу про внесення Житнього ринку до переліку "щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва".

"На жаль, інформація, поширювана в медіа, що будівля ринку нібито вже отримала охоронний статус, не відповідає дійсності. Звісно, ми б хотіли, щоб усе відбувалося так швидко, але законодавством встановлені інші терміни", – розповіла директорка Департаменту охорони культурної спадщини Марина Соловйова.

Після узгодження документації в Департаменті, усі необхідні папери передадуть Міністерству культури, яке прийматиме фінальне рішення.

Порятунок Житнього ринку

У 2025 році Житній ринок відсвяткував 45-річчя та за цей час неодноразово звучали пропозиції знесення або перебудови будівлі. У січні цього року, у Київській міській раді зареєстрували проєкт рішення, що передбачає продаж Житнього ринку.

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За словами голови Громадської ради при КМДА Геннадія Кривошея, керівництво ринку за останні 15 років довело його до збитковості, тож зараз, під час воєнного стану, планують продати його за зниженою ціною. Наразі цей історичний об’єкт потребує капітального ремонту, після якого може приносити прибуток місту.

Останній рік за долю Житнього ринку борються дві сторони - ресторатор Євген Клопотенко та інвестиційна компанія Inzhur.

Як пише видання "Хмарочос", Євген пропонує надати ринку статус об’єкту архітектурної спадщини, щоб зберегти його від знесення. Потім створити громадську організацію, до якої залучити експертів та громадських діячів з необхідним досвідом та бажанням відновити Житній.

Ремонт Євген запропонував проводити поетапно, не закриваючи будівлю на тривалий час, а використовуючи приміщення за призначенням, продовжуючи ремонтні роботи.

Компанія Inzhur інвестували понад 100 тисяч євро власних коштів, звернувшись до міжнародної консалтингової компанії Colliers, яка допомогла сформулювати концепцію ревіталізації ринку та його бізнес-модель. За проєктом Inzhur зовнішній вигляд будівлі збережеться, проте у ремонті мають використовуватись сучасні та енергоефективні матеріали.