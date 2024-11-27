Зірка "Щоденників вампіра" зіграє головну роль у серіалі про війну в Україні

Американський актор Пол Веслі ("Зоряний шлях", "Щоденники вампіра") зіграє головну роль та стане одним із продюсерів мінісеріалу про війну в Україні "Невимовне". Співавторкою сценарію стала сценаристка та режисерка Жанна Озірна ("Медовий місяць").

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Події шестисерійного серіалу розгортаються на тлі вторгнення Росії в Україну. Головний герой - колишній військовий Павло (Пол Веслі), який працює в Польщі. У перший день повномасштабного вторгнення він отримує дзвінок від дружини з Києва і вирушає до України, щоб вивезти сім'ю в безпечне місце.

"У світі, охопленому війною, я прагну показати, з чим стикається людина в умовах цієї трагедії через історію мого героя та його родини. Я сподіваюся, що глядачі емоційно переживуть боротьбу разом з головним героєм і винесуть для себе з його подорожі важливі уроки про життя, цінності та стійкість, а також оновлене розуміння людського духу під тиском обставин", – розповів Веслі.

Автором ідеї став польський сценарист та режисер Філіп Січинський. Співавторкою сценарію на початковій стадії проєкту стала українська сценаристка та режисерка Жанна Озірна. Режисером виступить Девід Стрейтон ("Нарко", "Зоряний шлях", "Закон і порядок").

Проєкт отримав грант від Української кіноакадемії за підтримки Netflix Fund for Creative Equity у 2022 році.

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Серіал зніматиметься англійською, українською та польською мовами. Зйомки відбуватимуть на території Східної Європи взимку 2025-26 років.

Про Пола Веслі

Пол Веслі (справжнє ім'я Павел Василевскі) – американський актор і продюсер, родина якого походить з Польщі. Володіє польською мовою.

Пол Веслі у серіалі "Зоряний Шлях: Дивовижні нові світи"

Знімався в таких серіалах як: "Дороговказне світло", "Таємниці Смолвіля", "Закон і порядок. Спеціальний корпус" та інші. Найбільшу популярність Веслі принесла роль Стефана Сальваторе у телесеріалі "Щоденники вампіра". За цю ж роль у 2010-му здобув перемогу у двох номінаціях премії Teen Choice Awards.