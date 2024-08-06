Найбільші видавці підручників об'єднались, щоб монополізувати держзамовлення – ЗМІ

Видавництво "Атлант" засноване менше року тому у Києві. Проте його засновниками є власники видавництв "Ранок", "Генеза" та "Оріон", які давно є конкурентами одне одному і освоїли ринок навчальної літератури і держзамовлень.

Новостворене видавництво "Атлант" отримало понад 100 замовлень від державної наукової установи "Інститут модернізації освіти" при Міносвіти на загальну суму майже 180 мільйонів гривень. З них 83 угоди укладені впродовж останніх двох місяців, всі – без оголошення тендерів і за завищеною вартістю примірника.

Це дослідили журналісти видання NGL Media. Вони також повідомляють, що друкувати усі наклади підручників буде харківська ТОВ "ПЕТ", виробничі потужності якої у 2022 році були пошкоджені російськими обстрілами. У закордонній квартирі засновника цієї друкарні жив утікач, колишній міністр освіти Дмитро Табачник.

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Завищення вартості примірника

Усі ці підручники призначені для шкіл з мовами навчання національних меншин (польською, угорською, румунською), а також для учнів з особливими освітніми потребами.

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Типовим прикладом є укладена 27 червня угода вартістю 5,4 млн грн на видання майже 12 тис. підручників "Здоров’я, безпека та добробут" для шестикласників з особливими освітніми потребами. За розрахунками цієї угоди один примірник коштує 455 грн, пишуть NGL Media.

Журналісти видання звернулись до ТОВ "ПЕТ" з проханням надрукувати подібну книжку з аналогічними показниками. І друкарня висловила готовність видрукувати 12 тис. примірників за 871,2 тис. грн. Це майже у п'ять разів дешевше, аніж закладені "Атлантом" 4,8 млн грн.

Якщо врахувати додаткові витрати, гонорар і рентабельність, закладені "Атлантом", вартість одного підручника, оплаченого бюджетним коштом, могла б бути вчетверо дешевше. Тож, журналісти, провівші розрахунки усіх укладених угод і проконсультувавшись з експертами видавничої галузі порахували, що прибуток "Атланта" складатиме понад 10 млн. грн.

Директорка Видавництва "Атлант" Лєля Мінакова відмовилась від коментарів виданню, натомість директор Інституту модернізація змісту освіти" Євген Баженков у відповіді на запит NGL.media заявив, що його організація не впливає на вибір друкарні.

"Видавництва, у тому числі ТОВ "Видавництво Атлант", самостійно визначають поліграфічне підприємство, яке спроможне виконати державне замовлення щодо друку підручника у визначений термін на умовах видавництв", – стверджує він.

Змова на ринку і шлейф Дмитра Табачника

Видавництво "Атлант" засноване менше року тому у Києві. Проте його засновниками і власниками є троє бізнесменів, які давно є конкурентами одне одному і освоїли ринок навчальної літератури і держзамовлень – Віктор Круглов, Олег Фурман та Олег Костенко.

Віктор Круглов є власником видавничої групи "Основа" і видавництва "Ранок". "Основа" щороку випускає понад 200 нових найменувань навчальних, довідкових і пізнавальних книжок, а "Ранок" є традиційним постачальником підручників для Міносвіти.

Наприклад, у 2021 році "Ранок" отримав на випуск підручників 121 млн грн, посівши перше місце за сукупною вартістю підрядів від Міносвіти. Друге місце (82 млн грн) у цьому рейтингу отримало видавництво "Генеза", яким володіє Олег Фурман, а третє місце (81 млн грн) дісталося видавничому центру "Оріон" Олега Костенка. Ці три видавництва кілька років поспіль отримували більше половини всіх грошей, які уряд виділяє на видання шкільних підручників.

"Ранок" і "Генеза" продовжують лідирувати і у 2024 році, вже отримавши від Міносвіти понад 190 млн грн і 170 млн грн відповідно, а от третє місце з портфелем замовлень на 163 млн грн, отриманих лише за два місяці, посів "Атлант".

Що ж до друкарні ТОВ "ПобутЕлектроТехніка" (такою є розшифрована абревіатура назви компанії "ПЕТ"), то на ринку вона існує понад 28 років, але до видавничої справи прийшло у 2011 році. Її власником є Михайло Шифрін. Рахункова палата виявила, що протягом 2010–2011 років усі видавництва, яким Міносвіти доручало видання підручників, замовляли поліграфічні послуги у ТОВ "ПЕТ". Проте компанія не мала достатніх виробничих потужностей і і замовляла друк в реальних друкарнях, залишаючи собі 60–90% коштів, виділених на видання підручників.

У той час Міністерство освіти очолював Дмитро Табачник, який втік з України після перемоги Євромайдану. У 2015 році він "знайшовся" в ізраїльському місті Натанія. Виявилося, що він жив у розкішній квартирі разом з Михайлом Шифріним – незмінним власником ТОВ "ПЕТ".

Михайло Шифрін є громадянином Ізраїлю. З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну він постійно живе у цій країні.

Друкарня ТОВ "ПЕТ" розташована у харківському Будинку друку – комплексі споруд, де за часів СРСР були розташовані друкарні та редакції місцевих газет. Нині з державних тут лишилося одне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія". Цей комплекс споруд серйозно постраждав від ракетної атаки росіян у липні 2022 року.