Знищення церкви на Рівненщині не порушує закону - відповідь управління культури

Дерев'яна церква XVIII століття у селі Забороль, яку в травні розпиляли пилами, не була об'єктом культурної спадщини. Так на суспільний резонанс відреагувало Управління культури і туризму Рівненської ОДА.

Про це повідомляє Суспільне Рівне.

Як пояснила головна спеціалістка відділу охорони історико-культурної спадщини Тетяна Бурченя, місцева громада не порушила закон, адже храм Івана Хрестителя XVIII століття не вносили до переліку спадщини.

"Офіційно ця культова споруда не перебувала на державному обліку і громада села не порушила ніякого законодавства з охорони культурної спадщини. Попереднього звернення щодо взяття цієї церкви на облік, як об'єкту культурної спадщини на адресу управління культури не надходило – ні від органів місцевого самоврядування, ні від будь-якої громадської організації, ні від науковців", – пояснила Бурченя.

Що лишилося від церкви у Заборолі Суспільне Рівне

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Інформацію про відсутність облікових даних в реєстрах спадщини та запитів на внесення храму до нього підтвердили й в окружний прокуратурі. Експертка також закликала подавати пам'ятки Рівненської області до держреєстру.

"Управління культури Рівненської області вважає нормальним коли знищується храм 18 століття. Вони аргументують це тим що це не була офіційно оформлена споруда як пам'ятка. А те що вони мають оформляти і ставити на облік подібні унікальні споруди у них навіть не закрадається будь якого почуття провини!

Вони не відділ зі збереження пам'яток, вони "Управління з похорону пам’яток Рівненської області" – відреагував на відповідь управління керівник Арт-Кластеру Острозької академії Микола Бендюк. Він був одним з тих, хто першим повідомив про руйнування храму

Що сталося з церквою у Заборолі

У селі Забороль біля Рівного бензопилами порізали дерев'яну церкву XVIII століття. Про це раніше повідомив Микола Бендюк.

У коментарі Zaхid.net Бендюк зазначив, що храм Івана Хрестителя не внесений до списку пам'яток архітектури. Однак на його допис вже відреагувала Служба безпеки та обіцяла розслідувати інцидент.

Реставратор уточнив, що таке трапляється не вперше – 10 років тому в селі Розваж, що біля Острога, бензопилами порізали церкву XVIII сторіччя, яка була пам'яткою архітектури національного значення.

Дерев’яна церква в ім'я Зачаття св. Івана Хрестителя збудована у 1762 році, однак творець залишається невідомим. У храмі зберігалися копії метричних книг з 1775 р. З 1883 року при ньому діяла церковно-приходська школа, де здобували освіту в 1889 році 20 учнів.

У 2013 році церкву поремонтували, але не врахували історичний фасад – його зашили вініловим сайдингом. На руйнування церкви також відреагував Голова Синодальної комісії з міжхристиянських відносин та Інституту церковної історії ПЦУ (якій належала церква) Митрополит Димитрий Рудюк.

"Церква має яскраво виражену архітектуру не схожу на запроваджений синодальний стиль "російського історизму" у другій половині ХІХ ст, тому її тільки через це треба було зберегти", – прокоментував він.

Митрополит додав, що унікальність цієї церкви була в тому, що являла собою стиль волинської архітектури, коли храми будували кораблеподібними.

Цей стиль почав зникати у другій половині XIX – початку XX століття через появу нових храмів у стилі "російському, шатроподібному, що до цього часу сидить у головах недонавчених священників".