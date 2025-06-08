10 особливостей вашого тіла, про які ви могли не здогадуватися: ТЕСТ

Організм людини – це неймовірно складна система з десятками органів, що безперервно працюють та передають одне одному сигнали.

Наше тіло складається з мільярдів клітин, кожна з яких має свою функцію та особливе призначення.

Ви знали, що якщо витягнути всі кровоносні судини з тіла людини та з'єднати їх в одну лінію, її довжина сягатиме від 9 тисяч до 19 тисяч кілометрів?

А що шкіра є найбільшим органом людини та становить близько 16% його загальної маси?

"УП. Життя" підготувала тест, який допоможе визначити, як добре ви знаєте свій організм.

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Деякі факти можуть вас здивувати!

1/10 Скільки кісток у стопі? 26 Стопа є складною частиною тіла, що складається з 26 кісток, 33 суглобів, 107 зв'язок та 19 м'язів. 51 Стопа є складною частиною тіла, що складається з 26 кісток, 33 суглобів, 107 зв'язок та 19 м'язів. 7 Стопа є складною частиною тіла, що складається з 26 кісток, 33 суглобів, 107 зв'язок та 19 м'язів. 96 Стопа є складною частиною тіла, що складається з 26 кісток, 33 суглобів, 107 зв'язок та 19 м'язів.

2/10 Яке з тверджень не є правдивим? Ви втрачаєте близько 4 кг клітин шкіри щороку Насправді ваша ліва легеня приблизно на 10 відсотків менша за праву, оскільки серце займає частину простору з лівого боку. Усі інші факти правдиві. Легені ідентичні за розмірами Насправді ваша ліва легеня приблизно на 10 відсотків менша за праву, оскільки серце займає частину простору з лівого боку. Усі інші факти правдиві. В ротовій порожнині виробляється близько одного літра слини щодня Насправді ваша ліва легеня приблизно на 10 відсотків менша за праву, оскільки серце займає частину простору з лівого боку. Усі інші факти правдиві. Мозок іноді більш активний, коли ви спите Насправді ваша ліва легеня приблизно на 10 відсотків менша за праву, оскільки серце займає частину простору з лівого боку. Усі інші факти правдиві.

3/10 Яка довжина тонкого кишківника? 1 метр Довжина тонкого кишківника може варіюватися від приблизно 3 метрів до понад 5 метрів. Оскільки він такий довгий, ви можете ставити собі питання: чому тонкий кишківник взагалі називається "тонким"? Ця назва відповідає його діаметру, який становить приблизно 2,5 сантиметра. 10-15 метрів Довжина тонкого кишківника може варіюватися від приблизно 3 метрів до понад 5 метрів. Оскільки він такий довгий, ви можете ставити собі питання: чому тонкий кишківник взагалі називається "тонким"? Ця назва відповідає його діаметру, який становить приблизно 2,5 сантиметра. 3-5 метрів Довжина тонкого кишківника може варіюватися від приблизно 3 метрів до понад 5 метрів. Оскільки він такий довгий, ви можете ставити собі питання: чому тонкий кишківник взагалі називається "тонким"? Ця назва відповідає його діаметру, який становить приблизно 2,5 сантиметра. 60-80 сантиметрів Довжина тонкого кишківника може варіюватися від приблизно 3 метрів до понад 5 метрів. Оскільки він такий довгий, ви можете ставити собі питання: чому тонкий кишківник взагалі називається "тонким"? Ця назва відповідає його діаметру, який становить приблизно 2,5 сантиметра.

4/10 Скільки ударів робить серце за день? 100 000 Щодня ваше серце робить приблизно 100 000 ударів. При цьому воно безперервно перекачує близько 5 літрів крові по всьому тілу через мережу кровоносних судин (артерій і вен) у кровоносній системі. 10 000 Щодня ваше серце робить приблизно 100 000 ударів. При цьому воно безперервно перекачує близько 5 літрів крові по всьому тілу через мережу кровоносних судин (артерій і вен) у кровоносній системі. 1 000 000 Щодня ваше серце робить приблизно 100 000 ударів. При цьому воно безперервно перекачує близько 5 літрів крові по всьому тілу через мережу кровоносних судин (артерій і вен) у кровоносній системі. 1000 Щодня ваше серце робить приблизно 100 000 ударів. При цьому воно безперервно перекачує близько 5 літрів крові по всьому тілу через мережу кровоносних судин (артерій і вен) у кровоносній системі.

5/10 Яку кількість різноманітних запахів може розпізнати ніс? 200 000 Згідно з новими дослідженнями американських вчених, люди можуть розрізняти понад 1 трильйон запахів. Результати показують, що наш нюх набагато чутливіший, ніж вважалося раніше. 1000 Згідно з новими дослідженнями американських вчених, люди можуть розрізняти понад 1 трильйон запахів. Результати показують, що наш нюх набагато чутливіший, ніж вважалося раніше. 1 трильйон Згідно з новими дослідженнями американських вчених, люди можуть розрізняти понад 1 трильйон запахів. Результати показують, що наш нюх набагато чутливіший, ніж вважалося раніше. 5000 Згідно з новими дослідженнями американських вчених, люди можуть розрізняти понад 1 трильйон запахів. Результати показують, що наш нюх набагато чутливіший, ніж вважалося раніше.

6/10 Де розміщується найменша кістка в тілі людини? В мізинці Стремінце розташоване в середньому вусі та є найменшою кісткою в людському тілі. Пошкодження цієї кістки може спричинити часткову або повну втрату слуху. Перш ніж бути сприйнятими мозком, звукові хвилі повинні пройти через слуховий канал, барабанну перетинку та потім потрапити в середнє вухо. Там звукові хвилі змушують вібрувати три кістки, відомі як слухові кісточки, які називаються молоточок, коваделко та стремінце завдяки своїй будові. В носі Стремінце розташоване в середньому вусі та є найменшою кісткою в людському тілі. Пошкодження цієї кістки може спричинити часткову або повну втрату слуху. Перш ніж бути сприйнятими мозком, звукові хвилі повинні пройти через слуховий канал, барабанну перетинку та потім потрапити в середнє вухо. Там звукові хвилі змушують вібрувати три кістки, відомі як слухові кісточки, які називаються молоточок, коваделко та стремінце завдяки своїй будові. В зап’ясті Стремінце розташоване в середньому вусі та є найменшою кісткою в людському тілі. Пошкодження цієї кістки може спричинити часткову або повну втрату слуху. Перш ніж бути сприйнятими мозком, звукові хвилі повинні пройти через слуховий канал, барабанну перетинку та потім потрапити в середнє вухо. Там звукові хвилі змушують вібрувати три кістки, відомі як слухові кісточки, які називаються молоточок, коваделко та стремінце завдяки своїй будові. У вусі Стремінце розташоване в середньому вусі та є найменшою кісткою в людському тілі. Пошкодження цієї кістки може спричинити часткову або повну втрату слуху. Перш ніж бути сприйнятими мозком, звукові хвилі повинні пройти через слуховий канал, барабанну перетинку та потім потрапити в середнє вухо. Там звукові хвилі змушують вібрувати три кістки, відомі як слухові кісточки, які називаються молоточок, коваделко та стремінце завдяки своїй будові.

7/10 Яка частина тіла не має судин? Губи Це рогівка – тонка прозора тканина, що покриває передню частину ока. Саме прозорість рогівки дозволяє світлу проникати на сітківку, а звідти – до мозку для інтерпретації того, що ми бачимо. Відсутність кровоносних судин у рогівці, на думку дослідників, спричинена наявністю великої кількості спеціального білка VEGFR-3 у її верхньому шарі. Рогівка Це рогівка – тонка прозора тканина, що покриває передню частину ока. Саме прозорість рогівки дозволяє світлу проникати на сітківку, а звідти – до мозку для інтерпретації того, що ми бачимо. Відсутність кровоносних судин у рогівці, на думку дослідників, спричинена наявністю великої кількості спеціального білка VEGFR-3 у її верхньому шарі. Печінка Це рогівка – тонка прозора тканина, що покриває передню частину ока. Саме прозорість рогівки дозволяє світлу проникати на сітківку, а звідти – до мозку для інтерпретації того, що ми бачимо. Відсутність кровоносних судин у рогівці, на думку дослідників, спричинена наявністю великої кількості спеціального білка VEGFR-3 у її верхньому шарі. Шкіра Це рогівка – тонка прозора тканина, що покриває передню частину ока. Саме прозорість рогівки дозволяє світлу проникати на сітківку, а звідти – до мозку для інтерпретації того, що ми бачимо. Відсутність кровоносних судин у рогівці, на думку дослідників, спричинена наявністю великої кількості спеціального білка VEGFR-3 у її верхньому шарі.

8/10 Яка ділянка тіла є найбільш чутливою до болю? Вуха Науковці з Англії визначили: найбільш чутливими до болю є кінчики пальців та лоб. Не дивно, що здавати кров з пальця або вдарятися об край ліжка мізинцем – так боляче! Долоні Науковці з Англії визначили: найбільш чутливими до болю є кінчики пальців та лоб. Не дивно, що здавати кров з пальця або вдарятися об край ліжка мізинцем – так боляче! Стопи Науковці з Англії визначили: найбільш чутливими до болю є кінчики пальців та лоб. Не дивно, що здавати кров з пальця або вдарятися об край ліжка мізинцем – так боляче! Кінчики пальців Науковці з Англії визначили: найбільш чутливими до болю є кінчики пальців та лоб. Не дивно, що здавати кров з пальця або вдарятися об край ліжка мізинцем – так боляче!

9/10 До якого віку повністю формується мозок? 25 Достеменно відомо, що процес "перепрограмування" мозку завершується приблизно у віці 25 років. Дехто навіть стверджує, що "підлітковим" можна вважати вік від 10 до 24 років. 16 Достеменно відомо, що процес "перепрограмування" мозку завершується приблизно у віці 25 років. Дехто навіть стверджує, що "підлітковим" можна вважати вік від 10 до 24 років. 18 Достеменно відомо, що процес "перепрограмування" мозку завершується приблизно у віці 25 років. Дехто навіть стверджує, що "підлітковим" можна вважати вік від 10 до 24 років. Все життя Достеменно відомо, що процес "перепрограмування" мозку завершується приблизно у віці 25 років. Дехто навіть стверджує, що "підлітковим" можна вважати вік від 10 до 24 років.