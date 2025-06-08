10 особливостей вашого тіла, про які ви могли не здогадуватися: ТЕСТ
Організм людини – це неймовірно складна система з десятками органів, що безперервно працюють та передають одне одному сигнали.
Наше тіло складається з мільярдів клітин, кожна з яких має свою функцію та особливе призначення.
Ви знали, що якщо витягнути всі кровоносні судини з тіла людини та з'єднати їх в одну лінію, її довжина сягатиме від 9 тисяч до 19 тисяч кілометрів?
А що шкіра є найбільшим органом людини та становить близько 16% його загальної маси?
"УП. Життя" підготувала тест, який допоможе визначити, як добре ви знаєте свій організм.
Деякі факти можуть вас здивувати!
Скільки кісток у стопі?
Яке з тверджень не є правдивим?
Яка довжина тонкого кишківника?
Скільки ударів робить серце за день?
Яку кількість різноманітних запахів може розпізнати ніс?
Де розміщується найменша кістка в тілі людини?
Яка частина тіла не має судин?
Яка ділянка тіла є найбільш чутливою до болю?
До якого віку повністю формується мозок?
Яка частина тіла найміцніша?