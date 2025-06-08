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Тест

10 особливостей вашого тіла, про які ви могли не здогадуватися: ТЕСТ

Анна Бей — 8 червня, 06:00
vitstudio/Depositphotos
10 особливостей вашого тіла, про які ви могли не здогадуватися: ТЕСТ
vitstudio/Depositphotos

Організм людини – це неймовірно складна система з десятками органів, що безперервно працюють та передають одне одному сигнали.

Наше тіло складається з мільярдів клітин, кожна з яких має свою функцію та особливе призначення.

Ви знали, що якщо витягнути всі кровоносні судини з тіла людини та з'єднати їх в одну лінію, її довжина сягатиме від 9 тисяч до 19 тисяч кілометрів?

А що шкіра є найбільшим органом людини та становить близько 16% його загальної маси?

"УП. Життя" підготувала тест, який допоможе визначити, як добре ви знаєте свій організм.

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Деякі факти можуть вас здивувати!

1/10

Скільки кісток у стопі?

2/10

Яке з тверджень не є правдивим?

3/10

Яка довжина тонкого кишківника?

4/10

Скільки ударів робить серце за день?

5/10

Яку кількість різноманітних запахів може розпізнати ніс?

6/10

Де розміщується найменша кістка в тілі людини?

7/10

Яка частина тіла не має судин?

8/10

Яка ділянка тіла є найбільш чутливою до болю?

9/10

До якого віку повністю формується мозок?

10/10

Яка частина тіла найміцніша?