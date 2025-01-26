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Трильйони бактерій і подарунки еволюції: що ви знаєте про "суперсили" людського тіла? ТЕСТ

Олена Барсукова — 26 січня, 06:00
Фото: CasarsaGuru/GettyImages
Трильйони бактерій і подарунки еволюції: що ви знаєте про суперсили людського тіла? ТЕСТ
Фото: CasarsaGuru/GettyImages

Людське тіло – наче лабораторія, яка працює 24/7.

Щодня мільйони клітин вашого організму відмирають та народжуються. Серце перекачує понад 7 тисяч літрів крові, а нирки – фільтрують сотні літрів.

Щомиті в тілі передаються мільярди нервових імпульсів, які координують рухи, відчуття, мислення та інші функції. І це не магія, а геніальна інженерія природи!

Перевірте, що ви знаєте про людське тіло, у новому тесті "УП. Життя".

1/10

Скільки нейронів міститься в мозку людини за останніми підрахунками вчених?

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2/10

Де в організмі людини живе найбільше бактерій?

3/10

Яка кістка в тілі людини є найбільшою та найміцнішою?

4/10

Який із цих фактів – неправдивий?

5/10

Якого з цих білків у людському тілі найбільше?

6/10

Яке із цих тверджень про людське тіло – правдиве?

7/10

Який мʼяз у тілі людини – найобʼємніший?

8/10

У 1922 році данський фізіолог приблизно визначив довжину лінії, в яку можна було б зʼєднати всі кровоносні судини людини, якщо витягнути їх з тіла. З чим можна порівняти цю довжину?

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Яке з цих явищ є атавізмом – тобто вже не потрібною фізичною особливістю, що була притаманна далеким еволюційним предкам людини?

10/10

Який найбільший твердий внутрішній орган у людини?