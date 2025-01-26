Трильйони бактерій і подарунки еволюції: що ви знаєте про "суперсили" людського тіла? ТЕСТ

Людське тіло – наче лабораторія, яка працює 24/7.

Щодня мільйони клітин вашого організму відмирають та народжуються. Серце перекачує понад 7 тисяч літрів крові, а нирки – фільтрують сотні літрів.

Щомиті в тілі передаються мільярди нервових імпульсів, які координують рухи, відчуття, мислення та інші функції. І це не магія, а геніальна інженерія природи!

Перевірте, що ви знаєте про людське тіло, у новому тесті "УП. Життя".

1/10 Скільки нейронів міститься в мозку людини за останніми підрахунками вчених? 48 мільярдів У 2013 році вчені нарахували близько 86 мільярдів нейронів у людському мозку. І хоч це число вражає, воно виявилося меншим, ніж вважалося раніше. Колись деякі вчені порівнювали кількість нейронів у мозку з кількістю зірок у галактиці “Чумацький Шлях”, що сягає 200-400 мільярдів. 86 мільярдів У 2013 році вчені нарахували близько 86 мільярдів нейронів у людському мозку. І хоч це число вражає, воно виявилося меншим, ніж вважалося раніше. Колись деякі вчені порівнювали кількість нейронів у мозку з кількістю зірок у галактиці “Чумацький Шлях”, що сягає 200-400 мільярдів. 400 мільярдів У 2013 році вчені нарахували близько 86 мільярдів нейронів у людському мозку. І хоч це число вражає, воно виявилося меншим, ніж вважалося раніше. Колись деякі вчені порівнювали кількість нейронів у мозку з кількістю зірок у галактиці “Чумацький Шлях”, що сягає 200-400 мільярдів. 1 трильйон У 2013 році вчені нарахували близько 86 мільярдів нейронів у людському мозку. І хоч це число вражає, воно виявилося меншим, ніж вважалося раніше. Колись деякі вчені порівнювали кількість нейронів у мозку з кількістю зірок у галактиці “Чумацький Шлях”, що сягає 200-400 мільярдів.

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2/10 Де в організмі людини живе найбільше бактерій? У роті Кишківник має першість за кількістю бактерій. Раніше вчені вважали, що тільки у товстій кишці міститься понад 100 трильйонів бактерій. Та в останньому дослідженні 2016 року ізраїльські вчені підрахували, що у товстій кишці людини є приблизно 39 трильйонів бактерій. Далі у “рейтингу” за кількістю бактерій опинилися шкіра, ротова порожнина, тонкий кишківник та шлунок. На шкірі Кишківник має першість за кількістю бактерій. Раніше вчені вважали, що тільки у товстій кишці міститься понад 100 трильйонів бактерій. Та в останньому дослідженні 2016 року ізраїльські вчені підрахували, що у товстій кишці людини є приблизно 39 трильйонів бактерій. Далі у “рейтингу” за кількістю бактерій опинилися шкіра, ротова порожнина, тонкий кишківник та шлунок. У шлунку Кишківник має першість за кількістю бактерій. Раніше вчені вважали, що тільки у товстій кишці міститься понад 100 трильйонів бактерій. Та в останньому дослідженні 2016 року ізраїльські вчені підрахували, що у товстій кишці людини є приблизно 39 трильйонів бактерій. Далі у “рейтингу” за кількістю бактерій опинилися шкіра, ротова порожнина, тонкий кишківник та шлунок. У нирках Кишківник має першість за кількістю бактерій. Раніше вчені вважали, що тільки у товстій кишці міститься понад 100 трильйонів бактерій. Та в останньому дослідженні 2016 року ізраїльські вчені підрахували, що у товстій кишці людини є приблизно 39 трильйонів бактерій. Далі у “рейтингу” за кількістю бактерій опинилися шкіра, ротова порожнина, тонкий кишківник та шлунок. У кишківнику Кишківник має першість за кількістю бактерій. Раніше вчені вважали, що тільки у товстій кишці міститься понад 100 трильйонів бактерій. Та в останньому дослідженні 2016 року ізраїльські вчені підрахували, що у товстій кишці людини є приблизно 39 трильйонів бактерій. Далі у “рейтингу” за кількістю бактерій опинилися шкіра, ротова порожнина, тонкий кишківник та шлунок.

3/10 Яка кістка в тілі людини є найбільшою та найміцнішою? Ключиця Стегнова кістка – найбільша та найміцніша трубчаста кістка у тілі людини. Вона може витримати вагу, що у 30 разів перевищує вагу тіла. У більшості людей довжина стегнової кістки становить понад чверть від зросту. Плечова кістка Стегнова кістка – найбільша та найміцніша трубчаста кістка у тілі людини. Вона може витримати вагу, що у 30 разів перевищує вагу тіла. У більшості людей довжина стегнової кістки становить понад чверть від зросту. Стегнова кістка Стегнова кістка – найбільша та найміцніша трубчаста кістка у тілі людини. Вона може витримати вагу, що у 30 разів перевищує вагу тіла. У більшості людей довжина стегнової кістки становить понад чверть від зросту. Куприкова кістка Стегнова кістка – найбільша та найміцніша трубчаста кістка у тілі людини. Вона може витримати вагу, що у 30 разів перевищує вагу тіла. У більшості людей довжина стегнової кістки становить понад чверть від зросту. Нижньощелепна кістка Стегнова кістка – найбільша та найміцніша трубчаста кістка у тілі людини. Вона може витримати вагу, що у 30 разів перевищує вагу тіла. У більшості людей довжина стегнової кістки становить понад чверть від зросту. Велика гомілкова кістка Стегнова кістка – найбільша та найміцніша трубчаста кістка у тілі людини. Вона може витримати вагу, що у 30 разів перевищує вагу тіла. У більшості людей довжина стегнової кістки становить понад чверть від зросту.

4/10 Який із цих фактів – неправдивий? Кожної хвилини в організмі людини відмирає близько 300 мільйонів клітин Кількість нейронів насправді може збільшуватись і не є фіксованою. Мозок людини здатний до нейрогенезу, особливо у гіпокампі, що відповідає за навчання і пам’ять, хоч з віком цей процес може ускладнюватися. Усі інші факти правдиві. У жінок від народження є фіксована кількість яйцеклітин, яка не збільшується Кількість нейронів насправді може збільшуватись і не є фіксованою. Мозок людини здатний до нейрогенезу, особливо у гіпокампі, що відповідає за навчання і пам’ять, хоч з віком цей процес може ускладнюватися. Усі інші факти правдиві. У мозку людини є фіксована кількість нейронів, яка не збільшується з віком Кількість нейронів насправді може збільшуватись і не є фіксованою. Мозок людини здатний до нейрогенезу, особливо у гіпокампі, що відповідає за навчання і пам’ять, хоч з віком цей процес може ускладнюватися. Усі інші факти правдиві. На відміну від зупинки серця, смерть мозку є незворотною – людину в такому стані вже неможливо “оживити”. Кількість нейронів насправді може збільшуватись і не є фіксованою. Мозок людини здатний до нейрогенезу, особливо у гіпокампі, що відповідає за навчання і пам’ять, хоч з віком цей процес може ускладнюватися. Усі інші факти правдиві.

5/10 Якого з цих білків у людському тілі найбільше? Інсулін Колаген є найпоширенішим білком в організмі, який становить близько 30% загальної кількості білків і формує структуру шкіри, кісток, сухожиль та зв'язок. Колаген Колаген є найпоширенішим білком в організмі, який становить близько 30% загальної кількості білків і формує структуру шкіри, кісток, сухожиль та зв'язок. Альбумін Колаген є найпоширенішим білком в організмі, який становить близько 30% загальної кількості білків і формує структуру шкіри, кісток, сухожиль та зв'язок. Гемоглобін Колаген є найпоширенішим білком в організмі, який становить близько 30% загальної кількості білків і формує структуру шкіри, кісток, сухожиль та зв'язок. Актин і міозин Колаген є найпоширенішим білком в організмі, який становить близько 30% загальної кількості білків і формує структуру шкіри, кісток, сухожиль та зв'язок.

6/10 Яке із цих тверджень про людське тіло – правдиве? Людина використовує мозок лише на 10% Алкоголь дійсно створює хибне відчуття зігрівання, тому що судини поблизу поверхні шкіри розширюються, та насправді під його дією тіло швидше втрачає тепло. Всі інші твердження є міфами. Звичка "клацати" пальцями викликає артрит Алкоголь дійсно створює хибне відчуття зігрівання, тому що судини поблизу поверхні шкіри розширюються, та насправді під його дією тіло швидше втрачає тепло. Всі інші твердження є міфами. Волосся та нігті людини ростуть після її смерті Алкоголь дійсно створює хибне відчуття зігрівання, тому що судини поблизу поверхні шкіри розширюються, та насправді під його дією тіло швидше втрачає тепло. Всі інші твердження є міфами. Алкоголь не зігріває тіло, а прискорює втрату тепла Алкоголь дійсно створює хибне відчуття зігрівання, тому що судини поблизу поверхні шкіри розширюються, та насправді під його дією тіло швидше втрачає тепло. Всі інші твердження є міфами. Мастурбація спричиняє надмірне оволосіння кінцівок Алкоголь дійсно створює хибне відчуття зігрівання, тому що судини поблизу поверхні шкіри розширюються, та насправді під його дією тіло швидше втрачає тепло. Всі інші твердження є міфами.

7/10 Який мʼяз у тілі людини – найобʼємніший? Квадрицепс Великий сідничний мʼяз (Gluteus Maximus), що утворює найбільшу частину сідниць та задає кожній із них форму – це найбільший і найважчий мʼяз у тілі людини. Водночас найменшим є стремінцевий мʼяз, розміщений у середньому вусі. Грудний мʼяз Великий сідничний мʼяз (Gluteus Maximus), що утворює найбільшу частину сідниць та задає кожній із них форму – це найбільший і найважчий мʼяз у тілі людини. Водночас найменшим є стремінцевий мʼяз, розміщений у середньому вусі. Литковий мʼяз Великий сідничний мʼяз (Gluteus Maximus), що утворює найбільшу частину сідниць та задає кожній із них форму – це найбільший і найважчий мʼяз у тілі людини. Водночас найменшим є стремінцевий мʼяз, розміщений у середньому вусі. Двоголовий мʼяз стегна Великий сідничний мʼяз (Gluteus Maximus), що утворює найбільшу частину сідниць та задає кожній із них форму – це найбільший і найважчий мʼяз у тілі людини. Водночас найменшим є стремінцевий мʼяз, розміщений у середньому вусі. Великий сідничний мʼяз Великий сідничний мʼяз (Gluteus Maximus), що утворює найбільшу частину сідниць та задає кожній із них форму – це найбільший і найважчий мʼяз у тілі людини. Водночас найменшим є стремінцевий мʼяз, розміщений у середньому вусі. Зовнішній косий мʼяз живота Великий сідничний мʼяз (Gluteus Maximus), що утворює найбільшу частину сідниць та задає кожній із них форму – це найбільший і найважчий мʼяз у тілі людини. Водночас найменшим є стремінцевий мʼяз, розміщений у середньому вусі.

8/10 У 1922 році данський фізіолог приблизно визначив довжину лінії, в яку можна було б зʼєднати всі кровоносні судини людини, якщо витягнути їх з тіла. З чим можна порівняти цю довжину? 2,5 екватори Землі Данський фізіолог Август Крог підрахував , що якщо витягнути всі кровоносні судини з тіла людини та з'єднати їх в одну лінію, довжина цієї лінії сягала би понад 96 тисяч кілометрів. Це майже як 25% шляху до Місяця, 2,5 оберти навколо Землі по екватору, 8,8 оберту навколо Місяця чи 8 772 глибин Маріанських западин. Більшість наукових джерел дотепер використовують запропонований Крогом показник (96 тисяч км), хоч у сучаснішому дослідженні 2021 року вчені запропонували дещо меншу цифру: від 9 тисяч до 19 тисяч кілометрів. Річ у тім, що вони обрахували приблизну кількість і довжину кровоносних судин з розрахунком на середньостатичну мускулатуру сучасної людини, а припущення Крога стосувалося більш "накачаних" чоловіків. 50% шляху до Місяця Данський фізіолог Август Крог підрахував , що якщо витягнути всі кровоносні судини з тіла людини та з'єднати їх в одну лінію, довжина цієї лінії сягала би понад 96 тисяч кілометрів. Це майже як 25% шляху до Місяця, 2,5 оберти навколо Землі по екватору, 8,8 оберту навколо Місяця чи 8 772 глибин Маріанських западин. Більшість наукових джерел дотепер використовують запропонований Крогом показник (96 тисяч км), хоч у сучаснішому дослідженні 2021 року вчені запропонували дещо меншу цифру: від 9 тисяч до 19 тисяч кілометрів. Річ у тім, що вони обрахували приблизну кількість і довжину кровоносних судин з розрахунком на середньостатичну мускулатуру сучасної людини, а припущення Крога стосувалося більш "накачаних" чоловіків. Висота всіх гір-восьмитисячників разом Данський фізіолог Август Крог підрахував , що якщо витягнути всі кровоносні судини з тіла людини та з'єднати їх в одну лінію, довжина цієї лінії сягала би понад 96 тисяч кілометрів. Це майже як 25% шляху до Місяця, 2,5 оберти навколо Землі по екватору, 8,8 оберту навколо Місяця чи 8 772 глибин Маріанських западин. Більшість наукових джерел дотепер використовують запропонований Крогом показник (96 тисяч км), хоч у сучаснішому дослідженні 2021 року вчені запропонували дещо меншу цифру: від 9 тисяч до 19 тисяч кілометрів. Річ у тім, що вони обрахували приблизну кількість і довжину кровоносних судин з розрахунком на середньостатичну мускулатуру сучасної людини, а припущення Крога стосувалося більш "накачаних" чоловіків.

9/10 Яке з цих явищ є атавізмом – тобто вже не потрібною фізичною особливістю, що була притаманна далеким еволюційним предкам людини? Дарвінів горбок Усі перелічені варіанти правильні. Атавізмом, зокрема, є Дарвінів горбик (або горбик вушної раковини) – потовщення на з'єднанні верхньої та середньої третини вушної раковини. Атавізмами також є додаткові соски та істинний хвіст – відросток, що може містити хребці, м’язи, нерви й судини та дуже рідко буває у людей. Важливо не плутати його з “псевдохвостом” – відростком зі сполучної тканини, який трапляється частіше, але насправді не є атавізмом. Псевдохвіст може бути ознакою серйозних вроджених дефектів, а істинний хвіст зазвичай є лише косметичною проблемою. Додаткові соски Усі перелічені варіанти правильні. Атавізмом, зокрема, є Дарвінів горбик (або горбик вушної раковини) – потовщення на з'єднанні верхньої та середньої третини вушної раковини. Атавізмами також є додаткові соски та істинний хвіст – відросток, що може містити хребці, м’язи, нерви й судини та дуже рідко буває у людей. Важливо не плутати його з “псевдохвостом” – відростком зі сполучної тканини, який трапляється частіше, але насправді не є атавізмом. Псевдохвіст може бути ознакою серйозних вроджених дефектів, а істинний хвіст зазвичай є лише косметичною проблемою. Істинний “хвіст” Усі перелічені варіанти правильні. Атавізмом, зокрема, є Дарвінів горбик (або горбик вушної раковини) – потовщення на з'єднанні верхньої та середньої третини вушної раковини. Атавізмами також є додаткові соски та істинний хвіст – відросток, що може містити хребці, м’язи, нерви й судини та дуже рідко буває у людей. Важливо не плутати його з “псевдохвостом” – відростком зі сполучної тканини, який трапляється частіше, але насправді не є атавізмом. Псевдохвіст може бути ознакою серйозних вроджених дефектів, а істинний хвіст зазвичай є лише косметичною проблемою. Усі варіанти Усі перелічені варіанти правильні. Атавізмом, зокрема, є Дарвінів горбик (або горбик вушної раковини) – потовщення на з'єднанні верхньої та середньої третини вушної раковини. Атавізмами також є додаткові соски та істинний хвіст – відросток, що може містити хребці, м’язи, нерви й судини та дуже рідко буває у людей. Важливо не плутати його з “псевдохвостом” – відростком зі сполучної тканини, який трапляється частіше, але насправді не є атавізмом. Псевдохвіст може бути ознакою серйозних вроджених дефектів, а істинний хвіст зазвичай є лише косметичною проблемою.