Трильйони бактерій і подарунки еволюції: що ви знаєте про "суперсили" людського тіла? ТЕСТ
Людське тіло – наче лабораторія, яка працює 24/7.
Щодня мільйони клітин вашого організму відмирають та народжуються. Серце перекачує понад 7 тисяч літрів крові, а нирки – фільтрують сотні літрів.
Щомиті в тілі передаються мільярди нервових імпульсів, які координують рухи, відчуття, мислення та інші функції. І це не магія, а геніальна інженерія природи!
Перевірте, що ви знаєте про людське тіло, у новому тесті "УП. Життя".
Скільки нейронів міститься в мозку людини за останніми підрахунками вчених?
Де в організмі людини живе найбільше бактерій?
Яка кістка в тілі людини є найбільшою та найміцнішою?
Який із цих фактів – неправдивий?
Якого з цих білків у людському тілі найбільше?
Яке із цих тверджень про людське тіло – правдиве?
Який мʼяз у тілі людини – найобʼємніший?
У 1922 році данський фізіолог приблизно визначив довжину лінії, в яку можна було б зʼєднати всі кровоносні судини людини, якщо витягнути їх з тіла. З чим можна порівняти цю довжину?
Яке з цих явищ є атавізмом – тобто вже не потрібною фізичною особливістю, що була притаманна далеким еволюційним предкам людини?
Який найбільший твердий внутрішній орган у людини?