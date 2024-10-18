10 симптомів після пологів, які не варто ігнорувати

Ознаки, які можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям після пологів

Пологи – значне навантаження для жіночого організму, тому після них породілля потребує час для відновлення сил і здоров’я.

Впродовж цього періоду жінка може відчувати неприємні симптоми, як-от біль, втома, емоційні зміни, пише Cleveland Clinic.

Докторка медичних наук Салена Занотті розповіла, які симптоми після пологів у жінок є нормальними, а які – не слід ігнорувати та варто звертатися до лікаря.

Сильна кровотеча

За словами Салени Занотті, після пологів у жінки з’являються виділення – лохії. Протягом перших днів вони можуть бути рясними.

Спочатку виділення можуть бути сильними і, як правило, темно-червоного кольору. Приблизно через три дні їхня кількість має зменшитися, а колір – посвітлішати. Легка кровотеча і виділення можуть тривати до шести тижнів.

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Післяпологова кровотеча буде незалежно від того, народжувала жінка природним шляхом чи за допомогою кесаревого розтину. У тих, кому робили кесарів розтин, кровотеча може бути меншою.

Впродовж цього часу лікар рекомендує використовувати максі-прокладку. У піхву заборонено вводити тампон.

Якщо після виписки з пологового виділення не зменшуються, з’явилися кров’яні згустки, а жінці доводиться змінювати прокладки кілька разів на годину, то варто звернутися до лікаря.

Також варто проконсультуватися з фахівцем у випадку, якщо після уповільнення кровотеча знову посилилася або з’явилися ознаки інфекції (наприклад, неприємний запах).

Спазми або біль у животі

Під час вагітності матка збільшується. Після пологів вона повертається до нормального розміру. Через це часто виникають спазми.

Якщо вони тривають не довше 5 хвилин і самі зникають – все нормально. Але якщо біль сильний і постійний, то варто звернутися по допомогу до лікаря.

Постійний біль у животі може бути ознакою післяпологового ендометриту – бактеріальної інфекції слизової оболонки матки. Він також може супроводжуватися підвищенням температури, ознобом або загальним нездужанням.

Сильний головний біль

Прееклампсія – розвиток артеріальної гіпертензії після 20-го тижня вагітності. Цей стан може розвинутися й після пологів, незалежно від того, чи мала вагітна коли-небудь підвищений артеріальний тиск та чи була прееклампсія під час вагітності.

Ознаками прееклампсії є високий кров'яний тиск, сильний головний біль, зміни зору (нечіткість або чутливість до світла), набряки обличчя, рук, ніг або кінцівок. У разі виявлення цих симптомів варто звернутися до лікаря.

Післяпологова прееклампсія трапляється рідко, найчастіше в перші кілька днів після пологів.

Ускладнення з розривами або швами

Накладання швів після пологів – не рідкість. Це може статися через природні розриви, епізіотомію (розріз, який робить лікар, щоб полегшити пологи) або розріз під час кесаревого розтину.

У більшості випадків розриви та розрізи заживають без проблем, а шви розсмоктуються. Перед тим, як вирушати додому, варто поговорити зі своїм лікарем про загоєння.

У рідкісних випадках розриви, епізіотомії та розрізи можуть інфікуватися. Про наявність інфекції можуть свідчити підвищена температура тіла, виділення з неприємним запахом та посилення болю.

Нетримання сечі

Наприкінці вагітності та протягом перших кількох тижнів після пологів у жінок часто виникає підтікання сечі. У такому випадку докторка Занотті рекомендує вправи Кегеля – вони допоможуть підтягнути м'язи тазового дна і зупинити підтікання.

Але у деяких породіль може виникнути підтікання кишківника, особливо якщо у них були сильні розриви.

Якщо ви помітили нетримання сечі, газів чи калу, або відчуваєте слабкість у тазовому дні, обов'язково зверніться до лікаря.

Часте сечовипускання та дискомфорт при ньому

Після пологів відчувати певний дискомфорт під час сечовипускання нормально. До прикладу, може трохи пекти, особливо якщо накладені шви. Такі неприємні ознаки мають зменшуватися протягом першого тижня після народження дитини.

Однак у деяких жінок ці симптоми стають більш інтенсивними, що може бути ознакою інфекції сечовивідних шляхів (ІСШ).

Салена Занотті радить проконсультуватися з медиком, якщо відчуваєте печіння чи біль під час сечовипускання, а також часті позиви до туалету.

Біль у ногах

Після пологів у жінки може підвищитися ризик утворення тромбів. Ноги – одне з найпоширеніших місць для їхнього утворення. Частково це пов'язують з тим, що на пізніх термінах вагітності кровообіг у цій частині тіла може бути слабшим.

"Під час вагітності об'єм крові збільшується, щоб забезпечити розвиток плоду. Після пологів кров може легше згортатися, що підвищує ризик утворення тромбів у венах", – пояснила фахівчиня.

Ознаками тромбозу в глибоких венах є біль, почервоніння, набряк або тепло в ногах.

Біль у грудях або утруднене дихання

За словами Занотті, згустки крові можуть переміститися з ноги в легеню і зупинити потік крові. Так виникає тромбоемболія легеневої артерії.

Її симптомами є задишка, біль у грудях та кашель (іноді з кров’янистим слизом).

Біль і печіння у молочних залозах

Після пологів жіночі груди набухають, адже у них з’являється молоко. Це цілком нормальне явище, особливо у перші тижні після народження малюка.

Але якщо є такі симптоми, як біль, печіння, тепло на дотик або червоні смуги, то вони можуть бути ознакою маститу – запалення молочних залоз. Якщо його не лікувати, це може призвести до нагноєння.

Тривале відчуття пригніченості, смутку, думки про те, щоб завдати шкоду собі чи іншим

Значна частина жінок (понад 70-80%) відчувають смуток і плаксивість після пологів. Так може відбуватися, до прикладу, через гормональні зміни.

У такому випадку можна попросити допомогу партнера, друзів, сім'ї, щоб жінка змогла відпочити і впоратися з емоційними переживаннями. Зазвичай цей стан минає, але не завжди.

Тривалий смуток, постійне відчуття пригніченості та думки про те, щоб нашкодити собі або дитині, є ознаками післяпологової депресії. Якщо симптоми не зникають або погіршуються, то варто не зволікати і запланувати візит до лікаря.

"Багато хто думає, що після народження дитини жінка має бути на вершині світу, але насправді для це не так.

Перші кілька тижнів після пологів можуть бути доволі напруженими. Якщо ви постійно відчуваєте себе занадто пригніченою і не в змозі подбати про себе або дитину, то це ознаки післяпологової депресії. Вам слід звернутися по допомогу", – наголосила докторка медичних наук Салена Занотті.

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