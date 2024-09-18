Як вагітність впливає на мозок? Дослідники зафіксували цікаві зміни у його роботі

Під час вагітності у жінки змінюється не лише тіло, але й її мозок. Так, нещодавно дослідники з’ясували, що під час цього стану він може зменшитися на кілька відсотків.

Але це ще не все. Нове дослідження, яке опублікували у науковому журналі Nature Neuroscience, розкриває нові деталі. Вчені вивчали функціонування мозку жінки протягом вагітності і виявили, що волокна білої речовини мозку стають більш ефективними у передачі сигналів між нейронами.

Однак після народження дитини такі зміни зникають, пише The New York Times.

У дослідженні взяли участь 100 вагітних жінок. Їхній мозок вивчали до та під час вагітності за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Однією із них була нейробіологиня з Каліфорнійського університету (США) Елізабет Храстіл. Жінка завагітніла у 38-річному віці внаслідок екстракорпорального запліднення. Це дозволило з самого початку відстежити перебіг її вагітності.

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Елізабет зробили 26 МРТ головного мозку:

4 сканування за три тижні до до вагітності;

15 – під час очікування дитини;

7 – через два роки після народження її сина.

Жінка розповіла, що під час вагітності не знала про те, як та може вплинути на її мозок. Однак у ньому помітили певні зміни.

До дев'ятого тижня вагітності у 80% із 400 проаналізованих ділянок мозку Елізабет зафіксували зменшення об'єму сірої речовини та товщини кори. За словами науковців, так тривало протягом усієї вагітності.

При цьому мозкові ділянки зменшувалися в середньому на 4%. Зміни були яскраво виражені у ділянці, яка відповідає за почуття.

Старша авторка дослідження та нейробіологиня з Каліфорнійського університету (США) Емілі Джейкобс каже, що зменшення мозку під час вагітності "не є чимось поганим" і, ймовірно, відображає перебудову, яка "дозволяє йому стати більш ефективним".

Фахівчиня зазначила, що подібні процеси відбуваються під час статевого дозрівання та в дитинстві.

Втрата об'єму в основному зберігалася протягом двох років після пологів. На думку вчених, це свідчить про те, що гормони вагітності спричиняють "постійні травлення в мозку".

При цьому волокна білої речовини мозку ставали більш ефективними у передачі сигналів між нейронами. З незрозумілих причин протягом перших двох триместрів пучки волокон були схожими на "дороги з поліпшеним покриттям", завдяки чому "інформація могла подорожувати безперешкодно".

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Зміни, які помітили у білій речовині, не були довготривалими. До пологів початковий стан білої речовини повертався.

Для порівняння, дослідники оцінили зображення мозку восьми людей, які не були вагітними, зокрема двох чоловіків. У них не виявили таких змін.

Елселін Хукзема, нейробіологиня та очільниця лабораторії вагітності і мозку в медичному центрі Амстердамського університету, сказала, що ця закономірність була настільки характерною, що комп'ютерний алгоритм може визначити, чи є жінка вагітною, "ґрунтуючись лише на змінах у її мозку".

Дослідники кажуть, що вивчення змін мозку під час вагітності може "дати ключ до розуміння" таких станів, як-от післяпологова депресія та неврологічні наслідки прееклампсії (стан під час вагітності, який характеризується підвищенням кров’яного тиску та часто значною кількістю білка в сечі – ред.).

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