"Брудні секрети" вашої оселі: 15 предметів в домі, які приховують найбільше бактерій

У гонитві за ідеальною чистотою ми часто зосереджуємося на очевидних осередках мікробів, як-от унітаз, який несправедливо став символом бруду в оселі.

Утім, якщо зазирнути глибше, виявиться, що справжніми розсадниками бактерій часто є речі, якими ми користуємося щодня і які рідко дезінфікуємо.

Науковці та мікробіологи розповіли The Guardian про 15 напрочуд брудних предметів у домі, які можуть містити у рази більше патогенів, ніж сидіння унітазу.

Крани

Після відвідування туалету або щоразу, коли руки брудні, ви торкаєтесь крана, перш ніж помити їх.

"Якщо у вас немає таких [довгих важільних] ліктьових кранів, як у лікарнях, то ваші крани можуть стати потенційним джерелом перехресного забруднення", – каже Джейсон Тетро.

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Фахівець радить регулярно чистити крани на кухні та у ванній кімнаті. Якщо на кухні ви працюєте з сирим м'ясом, варто спочатку відкрити кран, щоб не торкатися його брудними руками.

Можна пустити невеликий струмінь води заздалегідь, і тоді вам не доведеться чіпати кран, доки ви не помиєте руки. Інший варіант – ретельно дезінфікувати кухонні крани відразу після миття рук.

Кухонні губки

Професор мікробіології з Університету Фуртвангена в Німеччині Маркус Егерт зазначає, що кухонні губки є ідеальним середовищем для розмноження бактерій, адже вони завжди вологі і їх використовують для прибирання різних поверхонь.

"Уже за дуже короткий час там з'являються мільярди мікробів. Їхня концентрація подібна до тієї, що містить зразок випорожнень людини", – зауважив Егерт.

Губки можуть містити шкідливі бактерії, як-от сальмонелу або кампілобактер, які можуть викликати важкі харчові отруєння. Для людей похилого віку, маленьких дітей або тих, хто має ослаблений імунітет, це може бути особливо небезпечно.

Кухонні губки рекомендують змінювати кожні 1-2 тижні, а за активного використання – кожні 2-3 дні. Якщо з'явилися неприємний запах, слиз або плями, її слід негайно замінити.

Кухонні дошки для нарізання продуктів

За словами професора вірусології в Університеті Аризони (США) Чака Герби, така дошка є одним з найбрудніших предметів на кухні. Багато хто просто споліскує її, навіть після нарізання сирого м'яса, а потім нарізає овочі на салат.

Проблема у тому, що на поверхні дошки залишаються порізи та щілини від ножа, які важко ретельно очистити. Щоб уникнути накопичення бактерій, Герба радить обов'язково мити обробну дошку в посудомийній машині або принаймні ретельно споліскувати та чистити її після кожного використання.

Зубні щітки

Зубна щітка в основному містить бактерії ротової порожнини, каже Джейсон Тетро. За його словами, деякі дослідження показали, що вона може містити 10 мільйонів бактерій.

Утім, мікробіом ротової порожнини постійно змінюється. Якщо ви часто споживаєте солодку та жирну їжу, це може сприяти розмноженню менш корисних бактерій, які потім поширюватимуться по всьому роту.

Щоб запобігти цьому, Тетро радить щодня чистити зубну щітку й промивати дуже гарячою водою протягом п'яти секунд.

Також важливо приблизно раз на місяць змінювати зубну щітку. Не забувайте і про тримач для неї, адже там теж накопичується бруд. Зокрема всі бактерії із зубної щітки розмножуються на дні тримача.

Щітки та гребінці для волосся

На гребінці чи щітці можуть бути дріжджі та грибки. Після миття голови, використовуючи [брудну] щітку, ви можете перенести їх на волосся. Це може викликати лупу або навіть інфекції шкіри голови. Щоб уникнути цих проблем, достатньо чистити гребінець раз на місяць.

Багаторазові пляшки для напоїв

Вони можуть бути справжнім розсадником мікробів, часто навіть небезпечнішим за унітаз. Ось чому:

пляшки для води зазвичай темні та вологі, а вода в них може стояти годинами і нагріватися;

додайте до цього бактерії з ротової порожнини, дрібні частинки їжі, а якщо ви не миєте руки достатньо часто, то, можливо, навіть фекальні бактерії;

якщо п’єте з пляшки протеїнові коктейлі або солодкі напої, це стає справжнім "шведським столом" для бактерій, забезпечуючи їх поживними речовинами.

У цьому випадку експерти радять вилити стару воду з пляшки, вимити її в гарячій воді з миючим засобом і принаймні раз на тиждень добре почистити її чистою щіткою.

Ремінці для годинників

Ваш модний смарт-годинник розповідає про пульс, кількість кроків, якість сну, але "приховує" брудну таємницю – він кишить мікробами. Зокрема раніше вчені виявили на ньому небезпечні бактерії та інфекції.

Найбільш забрудненими виявилися гумові та тканинні ремінці, тоді як золоті та срібні показали значно кращі результати.

Навушники

Це не просто аксесуар для прослуховування музики, а й потенційний прихисток для мікробів. Ви берете їх у руки кілька разів, кидаєте на підлогу, кладете в кишеню, ділитеся ними з іншими людьми, а потім засовуєте у вуха – тепле, темне, вологе місце, де вже мешкає ваша звичайна бактеріальна флора.

В одному дослідженні вчені проаналізували мазки з 50 пар навушників та виявили на них грибки та різноманітні бактерії, зокрема кишкову паличку. Тож варто частіше чистити свої навушники.

Окуляри

Окуляри постійно контактують зі шкірою, тож не дивно, що на них багато бактерій. Дослідження підтверджують це: найвищу концентрацію мікробів виявили на носових упорах та дужках, що торкаються вух.

Хоча для здорових людей вони, як правило, не становлять загрози, дослідження показало, що близько 60% виявлених бактерій можуть бути небезпечними для людей з ослабленою імунною системою.

Крім того, на окулярах також були знайдені бактерії, пов'язані з очними інфекціями.

Банки для спецій

Ваші баночки для спецій можуть бути набагато бруднішими, ніж ви думаєте. Дослідження 2023 року, у рамках якого вчені взяли мазки з посуду та кухонних поверхонь після приготування страви із сирого м’яса індички, показало, що саме баночки з приправами найчастіше забруднювалися серед іншого кухонного приладдя — на майже половині об’єктів виявили патогенні організми.

Окрім того, сільнички та перечниці можуть додавати страві не лише смаку, але й мікробів. За даними дослідження ABC News, сільнички в ресторанах є другим найбруднішим предметом на столі (після меню).

Багаторазові сумки для покупок

Як правило, вони забруднюються бактеріями від сирого м'яса та продуктів.

"Покласти їх у багажник автомобіля – це все одно, що створити інкубатор для розмноження бактерій у більшості кліматичних зон", – каже Чак Герба.

В одному з його досліджень у покупців взяли та протестували багаторазові пакети для продуктів. Більшість з них містили бактерії групи кишкової палички, які, ймовірно, потрапили з сирого м'яса та інших продуктів, а кишкову паличку виявили у 8% сумок.

Коли команда дослідників навмисно забруднила сумки м'ясними соками і поклала їх у багажник автомобіля на кілька годин, то кількість бактерій збільшилася вдесятеро.

Саме тому багаторазові сумки потрібно регулярно прати.

Вимикачі світла

Команда з Х'юстонського університету (США) протестувала вимикачі в готельних номерах, раковини у ванних кімнатах і підлогу, і виявила фекальні бактерії. Окрім того, майже чверть вимикачів були заражені вірусом через годину після того, як до них доторкнулася людина із застудою.

Пульт від телевізора

Ваш пульт від телевізора може бути в 15 разів огиднішим за сидіння унітазу. Провівши дослідження, вчені виявили на пультах високий рівень фекальних бактерій.

Окрім того, частина людей ніколи не чистять свій пульт – пристрій, якого середньостатистична сім'я з чотирьох осіб торкається приблизно 21 тисячу разів на рік.

Шторки у душі

Так, ви не вийдете з душу бруднішими, ніж зайшли, але штора може бути найбруднішим місцем у ванній кімнаті. За словами науковців, на шторках для душу в 60 разів більше бактерій, ніж на сидінні унітазу.

"Душові шторки — це огидно. Знову ж таки: якщо це ваш душ і ваша шторка, то яка різниця? Але багато хто ділиться душовою кабіною з іншими людьми. Як наслідок, ви отримуєте набагато більше мікробів. І мова йде не лише про бактерії з рук чи обличчя.

Вони надходитимуть з усього вашого тіла. Тому ми повинні дезінфікувати душові шторки щоразу, коли дезінфікуємо ванну або душову кабіну. Також не зайвим буде час від часу прати шторку в пральній машині", – пояснив Джейсон Тетро.

Пилососи

Будьте обережні, коли спорожняєте пилосос, попереджає Чак Герба.

"Ми виявили сальмонелу приблизно в 10% зразків вмісту побутових пилососів", — зазначив науковець.

Якщо ви користуєтеся безмішковим пилососом, не спорожняйте його над кухонним сміттєвим відром. За можливості, краще зробити це на вулиці, щоб уникнути поширення бактерій.