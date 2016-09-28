Україна посідає перше місце у світі за кількістю смертей від забруднення повітря – ВООЗ

Згідно з дослідженням ВООЗ, протягом 2012 року в Україні від забруднення повітря пішло з життя 54 507 осіб. Статистика показує 120 померлих на 100 000 населення, йдеться на The Gurdian.

Забруднення повітря в Україні спричинює у 4 рази більше смертей, ніж у 5 "найчистіших країнах" світу (Ісландія, Фінляндія, Ліберія, Канада,Вануату) разом узятих.

У п’ятірку рейтингу за кількістю смертей потрапили Болгарія, Білорусь, Росія, а також Боснія і Герцеговина.

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Високу смертність від забруднення повітря у пострадянських країнах науковці пов’язують із залишеною у спадок від СРСР промисловістю.

Найбільше забруднення спричинюють автомобілі, вугільна промисловість, спалювання відходів.

Спільно з ВООЗ над дослідженням працювали 16 вчених з 8 міжнародних організацій.

Вони зібрали дані із понад трьох тисяч місцевостей, завдяки відстежуванню моніторів забруднення, встановлених на землі, моделювання та показники супутників.

Раніше ВООЗ також повідомляла, що 92% жителів Землі дихають забрудненим повітрям.

За даними організації, кожна дев'ята смерть у світі пов'язана із забрудненням повітря, в тому числі всередині приміщень. Ця проблема не менш небезпечна, попереджають в ВООЗ, особливо в бідних країнах, де для приготування їжі досі використовують вугілля.

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Інформації, оприлюдненої організацією достатньо, щоб "усі дуже занепокоїлися", заявила Марія Нейра, директор Департаменту ВООЗ з громадської охорони здоров'я і довкілля.

"Це надзвичайна ситуація в охороні здоров'я", – підкреслила Нейра.

Експерти організації застерігають, що проблема гостріше стоїть в містах, проте повітря в сільській місцевості брудніше, ніж багато хто думає.