МОЗ звітує, що вакцини є, але лише 39% новонароджених – щеплені

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26 жовтня 2016

Про це повідомляє сайт МОЗ, нагадуючи про важливість вакцинації.

При цьому у повідомленні, з посиланням на українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, зазначається, що після 12 місяців зі спалаху епідемії циркуляція вірусу поліомієліту в Україні призупинена.

"Важливу роль у боротьбі з поліомієлітом відіграла прискорена процедура вакцинації населення, яка відбулася протягом жовтня 2015 року – лютого 2016 року", – зазначили у відомстві.

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Утім, МОЗ вказує на те, що потребуються додаткові зусилля для збільшення обсягу імунізації та досягнення рекомендованого рівня в 95%.

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Міністерство повідомляє, що на сьогодні міжнародними організаціями поставлено 91% від загальної кількості імунобіологічних препаратів для проведення імунопрофілактики населення. Із них розвезено в регіони 80%.

12 жовтня в Україну було завезено 1 500 480 доз вакцини АДП-М – (анатоксин або вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена). Невдовзі її розвезуть по регіонам.

24 жовтня було розвезено 1 377 000 флаконів вакцини проти поліомієліту, бівалентної. Таким чином, вся запланована кількість, а саме 2 550 000 флаконів, на сьогодні вже повністю розвезена в регіони.

29 вересня надійшла також вакцина для профілактики гепатиту В у кількості 450 тисяч флаконів. Станом на 24 жовтня, як і було заплановано, поставлена кількість була повністю розвезена по регіонах. До кінця листопада очікуються останні 531 920 флаконів.

МОЗ нагадує, що лише 39,5% дітей, які народилися в першій половині 2016 року, отримали щеплення від поліомієліту. Фото lucidwaters/Depositphotos

Наприкінці грудня очікуються поставки ще 991 085 доз вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи від ЮНІСЕФ.

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На сьогодні спеціалізована міжнародна організація ПРООН знайшла для України можливість поставити дефіцитну на ринку п’ятивалентну вакцину для профілактики дифтерії, правця, кашлюку (ацелюлярний компонент), поліомієліту та захворювань, спричинених Haemophilus типу b у кількості 74 000 доз. Вакцину планується завезти в Україну до 15 грудня.

МОЗ також планує додаткову закупівлю вакцин через ЮНІСЕФ, яка проводиться з використанням наявного балансу економії у розмірі 3 190 258 доларів. Терміни поставок узгоджуються з ЮНІСЕФ.


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