Зарплату медпрацівників підвищать на 30%

Зокрема, з резерву медичної субвенції з дербюджету місцевим бюджетам у 2016 році виділено 433 млн 115 тис грн, що унеможливіть ризики зриву лікувального процесу та виникнення соціальної напруги через заборгованість з виплати заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв, повідомляє МОЗ.

З 1 січня 2017 року відбудеться підвищення заробітної плати медпрацівників на 30% та буде збільшено видатки на закупівлі ліків на 2 млрд грн, повідомляє Укрінформ.

Крім того, іншим розпорядженням нерозподілена медична субвенція у сумі понад 434 млн 367 тис грн була спрямована на отримувачів на одну внутрішньо переміщених осіб.

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Єдина інформаційна база даних, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України, станом на 17.11.2016 налічує 1 млн 664 тис 726 внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що з наступного року медзаклади самі розподілятимуть кошти між різними статтями видатків.