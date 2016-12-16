Як обрати сімейного лікаря – пояснення МОЗ

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, даючи відповіді на запитання, які виникли у читачів після публікації тексту "Фабрика здоров'я. Що ми змінюємо у системі охорони здоров'я. Частина 1" на "Українській правді. Життя".

"Якщо є лікар, який доглядає вас або членів вашої родини, ви до нього звикли і він вас влаштовує – просто підпишіть з ним угоду, і організація, у якій він працює, буде отримувати кошти за вашу підтримку.Якщо він вас не влаштовує – запитайте друзів та родичів, чи є в них лікар, якому вони довіряють", – порадив Ковтонюк.

Усі лікарі, що працюють за контрактом з Національною службою здоров'я України, будуть доступні в єдиній відкритій електронній базі, прив'язаній до мапи.

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Угода із сімейним лікарем укладається безстроково і діє до моменту, поки ви не вирішите підписати угоду з іншим лікарем.

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Лікар первинної ланки – це лікар, який підтримує пацієнта протягом тривалого періоду. Він повинен знати свого пацієнта. Тому такий лікар звичайно один. Звісно, є ситуації, коли лікар у відпустці або коли пацієнту в чужому місті потрібна допомога лікаря.

У таких випадках громадянин може звернутись до найближчого чергового центру первинної допомоги.

Уся допомога на рівні первинної ланки покривається страховими коштами НСЗУ та надається безоплатно так само, як екстрена допомога.

Також концепція реформування системи охорони здоров'я, прийнята Кабміном, передбачає, що на подальших етапах реформи будь-які доплати, які можуть з'явитись в рамках солідарної системи медичного страхування, будуть однаковими для всіх громадян. Однак послуг первинної медичної допомоги це не стосується.

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Якщо сімейний лікар проситиме гроші, Ковтонюк радить дзвонити на гарячу лінію, яка буде працювати у Національної служби здоров'я, або звертатися до найближчого регіонального відділення.

Вимагання коштів за послугу, яку оплачено НСЗУ – причина, з якої може буде розірвано контракт з лікарем на обслуговування всіх пацієнтів з можливою забороною подальшої праці в рамках системи НСЗУ.

Лікарі будуть діяти в рамках договорів з НСЗУ – і якість буде контролюватися також з боку цієї агенції.

Лікар первинної ланки – це лікар, який підтримує пацієнта протягом тривалого періоду. Він повинен знати свого пацієнта. Фото monkeybusiness/Depositphotos

Згідно із сучасними стандартами, лікарі повинні працювати за допомогою медичних протоколів лікування та діагностики.

Тому і контролюватися повинно дотримання лікарем цих протоколів. Важливо, що контроль за роботою лікарів будуть здійснювати також люди з медичною освітою, які будуть співробітниками НСЗУ.

Другий спосіб контролю – сам пацієнт і його право вибору. Пацієнт завжди зможе поміняти лікаря, якщо послуги були неналежної якості.

Нагадаємо, зарплата сімейних лікарів залежатиме від ефективності роботи. Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк пояснив, що зарплатня лікарів в медичних бюджетних закладах регулюватиметься тарифною сіткою так само, як зарплатні будь яких бюджетних закладів в країні.