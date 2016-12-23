Кабмін не призначатиме Шолойко держсекретарем – МОЗ

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що мала розмову з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром Кабінету міністрів Олександром Саєнком щодо ситуації з Шолойко.

"Вони погодилися, що не будуть її призначати без спецперевірки. І це теж стане перешкодою до того, аби вона не стала держсекретарем", – сказала Супрун в інтерв'ю для "Української правди. Життя".

Зараз є скарги, які подані проти цього призначення, розпочався судовий процес. Після його закінчення буде оголошений новий конкурс.

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"Але справа не в тому, що ми не хочемо держсекретаря. На цьому тижні ми маємо зустрітися з комісією, яка вибирає держсекретаря. Я думаю, що нинішні вимоги до Держсекретаря не є правильними. Зараз вони вимагають людей, які працювали в цій системі довгий час. А ми хочемо нових людей з іншими ідеями", – розповіла Супрун.

Уляна Супрун також розповіла, що не хоче мати держсекретарем людину, яка дуже добре розуміється на МОЗівських процесах.

"Я хочу нову людину, яка зможе організувати процеси так, аби один лист не йшов до мене з кабінету в кабінет 15 днів – а не людину, яка працює в цій системі 10 років і розуміє, як по-чиновницьки відповідати на листи", – підсумувала в.о. міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, 12 грудня пацієнти та антикорупційна спільнота закликали уряд та Володимира Гройсмана не призначати державним секретарем Міністерства охорони здоров’я Наталію Шолойко.

У відкритому зверненні до Кабінету міністрів ГО "Центр протидії корупції", Transparency International Ukraine та БФ "Пацієнти України" вказують на конфлікт інтересів та зв’язок Шолойко з фармацевтичною індустрією.

У конкурсному відборі на держсекретаря МОЗу перемогла Наталія Шолойко, уся сім’я якої працює із фармацевтичним бізнесом.

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Її чоловік Олександр Хейломський – співзасновник фірми "Рідан" та заступник голови правління ПрАТ "Індар", що спеціалізується на виробництві генно-інженерних інсулінів.

У 2012-2015 рр. ПрАТ "Індар" фігурував у кримінальному провадженні СБУ щодо розкрадання коштів в особливо великих розмірах на суму близько 500 млн грн.

А донька кандидатки Тетяна Хейломська очолює фірму "МВВ Інструментс", яка відома поставками медичного обладнання для ПрАТ "Індар" за завищеними цінами. Співвласником цієї фірми є свекор Шолойко – Борис Хейломський.

Виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Ольга Стефанишина заявила: "Два місяці тому Наталія Шолойко проходила конкурс на голову Держлікслужби, проте "забула" вказати в декларації, що її сім’я працює у фармацевтичному бізнесі. Тоді кандидатуру пані Шолойко було відхилено саме через те, що вона приховала цю інформацію від конкурсної комісії".