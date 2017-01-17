Тодуров: відкрив не "заборонену" філію, а відділення лікарні Сєверодонецька

Директор Інституту серця Борис Тодуров у Сєверодонецьку не відкривав філію Інституту. Він брав участь у церемонії відкриття ангіографічного відділення в лікарні міста.

Про це повідомив керівник інституту, кардіохірург Борис Тодуров у вівторок, 17 січня, на прес-конференції у Києві.

"В Луганській області на базі кардіологічного відділення було відкрито відділення ангіографії", – розповів він.

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Раніше Тодуров публічно звинуватив МОЗ у зриві закупівель необхідних препаратів, а також відмові Інститутові відкрити філії у Донецькій та Луганській областях.

Він, зокрема, стверджував, що вже четвертий місяць заступник міністра Олександр Лінчевський "відмовляє у відкритті філій в Донецькій і Луганській областях, де населення і військові взагалі залишилися без кардіохірургічної допомоги".

У МОЗ відповіли, що відкривати лікарні для підвищення доступності кардіохірургічної допомоги мають обласні державні адміністрації, а не Інститут серця.

Під час публічного конфлікту журналісти згадали, що наприкінці грудня на своєму офіційному сайті Інститут Серця повідомив про відкриття філії у Сєверодонецьку.

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Пізніше цю інформацію з сайту прибрали, наразі вона збережена лише у скрінах кешу.

У МОЗі зазначили, що не давали погодження на відкриття філії у Луганській області та якщо це підтвердиться, то "йдеться про пряме порушення статуту Інституту Серця".

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17 січня на прес-конференції Тодуров уточнив, що його Інститут готував спеціалістів для того регіону.

"Хлопець-біженець з Донецька, який залишився у Сєвєродонецьку, зостався без роботи. І ми його готували півроку у нас в клініці, аби він міг працювати у цьому ангіографічному відділенні", – розповів він.

Тодуров уточнив, що його "запросили на відкриття цього ангіографічного відділення".

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"Ми за кілька місяців до того анонсували, що хочемо відкрити таке відділення і губернатор дав на це (відкриття філії - ред.) добро. Журналісти знали, що такий філіал має бути відкритий.

4 місяці наш лист з проханням відкрити такий філіал лежав у Лінчевського на столі. Він не дав ніякої відповіді за цей час… Коли вже почався скандал, він надіслав листа, що філіал відкривати ми не можемо.

Але журналісти знали, що такий філіал готується до відкриття і місцева газета написала, що він відкрився. На жаль, філіал не відкритий, відкрито лише ангіографічне відділення, яке відноситься до кардігологічної лікарні міста Сєвєродонецька", – запевняє кардіохірург.

Він підтвердив, що "справді було фото", де він разом з губернатором перерізає стрічку, але запевнив, що слово "філіал" – це журналістське припущення".

"Філіалу немає. Дівчина, яка займається у нас сайтом, розміщує усі статті, які виходять у республіканських виданнях на наш сайт. Я це питання не проконтролював", – пояснив публікацію Тодуров.

"Українська правда. Життя"