Тодуров пояснив, чому попри безкоштовні стенти від держави, пацієнти платять гроші

В Інституті серця поставили всі 1363 стенти, куплені держкоштом. Для пацієнтів самі стенти були безкоштовними, але їм доводилось платити за витратні матеріали та ліки.

Про це заявив директор Інституту Серця Борис Тодуров на прес-конференції у вівторок.

"Всі сенти, які ми отримали з держзакупівель, ми поставили безкоштовно. Але безкошотвний лише стент", - зауважив він і описав усю процедуру стентування з цінами.

Реклама:

"Для того, аби поставити стент, у хворого треба спершу взяти аналізи. Після цього його треба побрити, намастити дезинфікуючими засобами, які німецькі і дуже дорогі, покласти на операційний стіл, де під нього постелити випране і стерилізоване простирадло. Після цього зробити ехокардіографію, ЕКГ, підколотись спеціального голкою в артерію. Ця пункційна голка коштує 10 доларів.

По ній заводиться провідник, який коштує ще 20 доларів. Після цього ставиться інтродюсер, який коштує 850 гривень. В цей інтродюсер заводиться катетер для коронарографії. Разовий набір для коронорографії коштує 2 100 гривень. Після цього заводиться балон (якщо це кальцинована бляшка), який коштує 5 тисяч гривень. Якщо це ще більш кальцинована бляшка, потрібен балон високого тиску, який витримує 30 атмосфер, а не 10. Це ще 5 тисяч гривень і лише після цього ставиться безкоштовний стент", - пояснив він.

За словами кардіолога, в Інституті серця за минулий рік було встановлено 2380 або 2360 стентів (лікар озвучив дві цифри). Тоді як від держави отримав безкоштовних 1363.

Загалом у минулому році в Інституті зробили 6 тисяч операцій.

"Нас профінансували на 60 мільйонів. Тобто ми мали на операцію по 10 тисяч. Аби було зрозуміло, наскільки це мало для кардіохірургії, назву вам деякі цифри", - сказав Тодуров.

"Оксигінатор коштує від 10 до 12 тисяч на одну операцію. Клапан коштує від 15 до 20 тисяч, шовний матеріал на одну операцію коштує 5 тисяч гривень. Лише розчин для того, аби зупинити серце (3 літри) і навіть ще не починати операцію, один флакон коштує 3,5 тисячі гривень. А мені потрібно 3 флакони, тобто 10 500 гривень. Тому нас профінансували у кращому разі на 5-7% за 2016 рік. І сьогодні полиці пусті, у мене немає на складі ні одного клапану, ні одного оксигінатора, ні одного стимулятора", - сказав він.

Реклама:

На запитання журналістів, скільки коштуватиме поміняти клапан в Інституті серця зараз, Тодуров відповів, що "у нас є тариф і вартість таких операцій".

"На сьогодні така операція коштує більше 150 тисяч гривень по тарифах. Частину медпрапаратів з тих 60 мільйонів ми закупили і на екстренну допомогу у нас щось є. Але навіть на екстренну допомогу сьогодні немає оксигінатора і клапана. Як я вже сказав, оксигінатор коштує від 10 до 12 тисяч, клапан коштує він 15 до 20 тисяч. Без цих двох речей немає сенсу розпочинати операцію. Хворий вимушений йти і купувати це", - пояснив Тодуров.

Як відомо, на початку року виник скандал між директором Інституту Серця Борисом Тодуровим та Міністерством охорони здоров'я. Тодуров звинуватив МОЗ у зриві закупівель необхідних препаратів, а також відмові Інститутові відкрити філії у Донецькій та Луганській областях.

МОЗ повідомив, що закупівлі за державні кошти 2016 року за напрямком "серцево-судинні захворювання" вперше здійснюватимуться через міжнародну організацію Crown Agents, а не міністерством, як це робили раніше.

Зазначається, що за кошти 2016 року закуплять більше стентів – 10 638 одиниць.

Раніше МОЗ повідомив, що відкривати лікарні для підвищення доступності кардіохірургічної допомоги мають обласні державні адміністрації, а не Інститут Серця.