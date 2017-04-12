У 2021 році українська родина отримуватиме лікування на 13948 грн – МОЗ

У 2021 році кожна українська родина в середньому буде отримувати лікування на 13948 гривень на рік.

Такий прогнозований розмір "страхового внеску" на родину озвучив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк за підсумками подання до Верховної Ради пакету законопроектів, розроблених урядом.

У МОЗі вже повідомляли, що наразі кожна українська родина в середньому в рік отримує лікування на 4580 гривень.

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У 2021 році кожна українська родина в середньому буде отримувати лікування на 13,948 тисяч гривень на рік. Фото vectomart/Depositphotos

"У разі ухвалення законодавства щодо реформи охорони здоров’я та переходу на нові стандарти фінансування галузі "страховий внесок" на родину за 4 роки зросте майже втричі", – обіцяють у відомстві.

Зокрема, ці всі розрахунки містяться у фінансово-економічному обґрунтуванні до законопроекту "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів".

В основу розрахунків МОЗ заклав прогнозний обсяг витрат на охорону здоров’я за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також приватних платежів населення (неформальних платежів та офіційної співоплати) на період запровадження реформи фінансування галузі (2017-2021 роках).

"Ми реалістично дивимось на стан економіки країни і зробили розрахунки для аналізу низки нових механізмів фінансування охорони здоров’я, що пропонуються законопроектом", – наголошує Ковтонюк.

В планах реформи, зокрема, таке:

– перехід на закупівлю медичних послуг через єдиного національного замовника;

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– введення можливості офіційної співоплати за послуги вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, починаючи з 2019 року;

– запровадження державного гарантованого пакету медичних послуг та лікарських засобів на рівні первинної медичної допомоги – з липня 2017 року;

– на рівні вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги – починаючи з 2019 року.

Запровадження офіційної співоплати за медичні послуги міністерством пропонується розпочати поступово, з поетапним збільшенням частки відповідних надходжень по мірі розширення послуг вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, що надаватимуться за новим принципом.

Згідно з розрахунками МОЗу, частка витрат за рахунок офіційної співоплати досягне 14,3% від загального обсягу витрат галузі у 2021 році.

Завдяки новій моделі фінансування за медичні послуги неформальні платежі суттєво знизяться. Наразі такі платежі становлять близько 51,5% всіх витрат галузі.

МОЗ прогнозує, що після завершення періоду запровадження реформи (до 2021 року) рівень приватних витрат громадян на охорону здоров’я (неформальних та офіційних) становитиме 24,2% від загальних витрат на охорону здоров’я в країні, що відповідає аналогічному показнику у Республіці Польща.

Розрахунки МОЗ ґрунтувалися на умові, що фінансування охорони здоров’я з Держбюджету шляхом закупівлі послуг через єдиного національного замовника буде збільшено протягом 2017-2020 років з 2,1% ВВП до 3,8% ВВП.

"Це дозволить підвищити якість послуг, забезпечити підтримку закладів охорони здоров’я в перехідний період, а також розпочати заміщення неформальних платежів бюджетним фінансуванням", – зазначають у відомстві.