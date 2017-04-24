ПРООН купила ліки проти туберкульозу до 8 разів дешевше МОЗу – Рахункова палата

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24 квітня 2017

Рахункова палата перевірила ефективність програми протидії захворюванню на туберкульоз за 2012-2016 роки та засвідчила, що спеціалізовані міжнародні організації закуповували ліки дешевше МОЗу.  

Рахункова палата перевірила ефективність програми протидії захворюванню на туберкульоз за 2012-2016 роки. Фото duskbabe/Depositphotos

Про це йдеться у висновку Рахункової палати.

"З 2015 року Міністерство охорони здоров'я самостійно не закуповує лікарські засоби для лікування туберкульозу. Ця функція передана міжнародній спеціалізованій організації - ПРООН. В результаті закуплені нею лікарські засоби виявилися до 8 разів дешевшими від таких самих, які МОЗ придбало у 2014 році", – сказано у повідомленні.

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Аудитори розкритикували МОЗ за неналежну координацію 5-річної програми, на виконання якої було спрямовано понад 3,2 млрд гривень.

Єдиний позитивний висновок аудиторів стосується саме результатів закупівель протитуберкульозних ліків Програмою розвитку ООН (ПРООН).

У 2015 році Міністерство охорони здоров'я передало 200 млн гривень ПРООН на закупівлю ліків від туберкульозу. Міжнародна організація закупила повний обсяг препаратів всього за 162 млн.

За даними Центру протидії корупції, зекономлені гроші витратили на закупівлю додаткових 30 млн пігулок, визначених міністерством.


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