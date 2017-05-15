Супрун: щороку помирають 136 тисяч українців, яких можна врятувати

Щороку помирають щонайменше 136 тисяч українців, життя яких можна було б врятувати.

Такі дані Всесвітньої організації охорони здоров'я озвучила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своїй колонці для "Української правди. Життя".

Вона уточнює, що "кожного року майже 4000 українців помирають від туберкульозу – хвороби, яку у світі давно ефективно лікують".

Реклама:

Уляна Супрун: Щороку помирають щонайменше 136 тисяч українців, життя яких можна було б врятувати

"Майже 1200 малюків, яких можна було б врятувати, помирають під час пологів або в перший рік життя", – зазначає в.о. міністра.

Очільниця МОЗ також констатує, що понад 7000 українців помирають щороку від інфекційних захворювань, про які в світі вже давно забули і яким можна було б запобігти, якби система охорони здоров’я в Україні працювала на європейському рівні.

Коментуючи ці показники Уляна Супрун звернулася до народних депутатів із закликом розглянути та одобрити низку законопроектів, – № 6327, 6328, 6329, 6347 – які докорінно змінять систему охорони здоров’я в Україні.

Наразі ці законопроекти уряд вже зареєстрував у Верховній Раді.