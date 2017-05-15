Вийти в плюс. Відкрите звернення доктора Уляни Супрун до народних депутатів

Ми часто чуємо політичні гасла: "Україна вимирає", "йде геноцид нації". У це легко повірити, бо за останні 10 років Україна втратила 6 мільйонів людських життів.

Україна відстає майже за всіма показниками смертності від країн, що приєднались до Євросоюзу у 2004-му році (Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія тощо). Ще в 90-му році у нас були однакові показники. За 25 років показники смертності у цих країнах знизилися на 30%. Ми ж залишились на місці.

Джерело даних: База даних ВООЗ "Здоров'я для всіх"

За даними ВООЗ, щороку вмирає щонайменше 136 тисяч українців, життя яких можна було б врятувати.

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Кожного року майже 4000 українців помирають від туберкульозу – хвороби, яку у світі давно ефективно лікують.

Майже 1200 малюків, яких можна було б врятувати, помирають під час пологів або в перший рік життя.

Понад 7000 українців помирають щороку від інфекційних захворювань, про які в світі вже давно забули і яким можна було б запобігти, якби система охорони здоров’я в Україні працювала на європейському рівні.

Але чи часто ми чуємо конкретні пропозиції, як цю ситуацію змінити?

Рішенням буде розвивати сімейну медицину, впроваджувати міжнародні протоколи лікування, створювати програми профілактики та зниження смертності за основними захворюваннями, розгорнути прямі виплати за лікування українців, забезпечувати якісний догляд за вагітністю, якісні пологи ти нагляд за дитиною до року.

У квітні цього року уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроекти № 6327, 6328, 6329, 6347, що докорінно змінять систему охорони здоров’я в Україні.

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Цього тижня ми очікуємо, що народні депутати включать до порядку денного розгляд цього пакету законопроектів, а до кінця сесії проголосують за їх ухвалення.

Наша мета проста – вийти в плюс: за тривалістю життя, за народжуваністю, за здоров’ям кожного.

На виконання указу президента "Стратегія-2020" команда експертів за допомогою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) півтора роки розробляла нову модель фінансування, за якою лікарям та лікарням платять за результат. Ця модель відповідає міжнародним стандартам і є такою ж, як моделі в Польщі, Канаді та Великій Британії.

Разом із експертами ми підготували законопроекти про державні фінансові гарантії щодо надання медичних послуг: № 6327, 6328, 6329, 6347. Ці законопроекти вже зареєстровані у Верховній Раді.

Згідно з цими законами, кожна копійка зібраних податків має витрачатися за конкретно надані послуги пацієнтам.

Усі послуги діляться на три категорії: ті, які повністю покриваються державою (сімейна медицина, екстрена та паліативна допомога), ті, які частково оплачує держава, та ті, за які повністю платить пацієнт (наприклад, естетична медицина).

Кожна послуга матиме чітко визначений тариф, який офіційно платитимуть напряму лікарні або лікарю, яких пацієнт обрав на власний розсуд. Пацієнт розподіляє з державою фінансову відповідальність за своє здоров’я, але будь-які можливі співоплати єдині для всіх. Адже всі громадяни мають рівні права на доступ до здоров’я.

Ми готові запускати таку нову модель фінансування на рівні первинної ланки вже в липні 2017 року.

До кінця 2018-го року, коли за законопроектами почне працювати нова модель фінансування на рівні стаціонарного лікування, нам всім разом потрібно буде розробити систему соціальної підтримки та компенсації співоплат незахищеним верствам населення, відкрити можливості додаткового добровільного медичного страхування та найголовніше – знайти додаткові кошти в бюджет системи охорони здоров’я.

Ці закони регулюють головне – вже зараз вводять оплату за конкретну медичну послугу, надану конкретній людині. Це база, без якої не буде працювати будь-яка модель фінансування. Модель "гроші ідуть за пацієнтом" працює в усіх цивілізованих країнах без виключень – і досі, в 2017-му році не працює в Україні.

Цій моделі нема ніяких альтернатив ніде в світі. Тому сьогодні наше спільне з Верховною Радою завдання суто технічне – старт розгортання системи, яку згодом можна буде і вдосконалювати, і відшліфовувати.

У будь-якій країні реформи роблять політичні еліти – люди, які беруть на себе відповідальність за країну.

Уже цього тижня депутати Верховної Ради будуть вирішувати, що для них важливіше –потенційні електоральні ризики чи реальні життя сотень тисяч українців за наступні п’ять років.

Тому я відкрито і відверто звертаюсь до українських політичних еліт – всіх, хто впливає на ситуацію в країні, та може допомогти перейти в Україні на сучасну цивілізовану модель фінансування медичної допомоги, яка дозволить зробити здоров’я однаково доступним для всіх.

Якщо ви вірите, що Україні потрібно вийти в плюс, тоді йдемо вперед разом!

Перший крок – прийняття пакету "пацієнтських законів" № 6327, 6328, 6329, 6347.

Слідкуйте за просуванням законопроектів за цим посиланням.

Уляна Супрун, доктор, в.о. міністра охорони здоров'я України

