У МОЗ пропонують обмежити вміст трансжирів у харчових продуктах

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило для громадського обговорення зміни до закону "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (щодо обмеження вмісту трансжирних кислот у харчових продуктах)".

МОЗ оприлюднило для громадського обговорення зміни до закону, що мали б обмежити вміст жирних кислот у продуктах харчування. Фото LisaA85/Depositphotos

Ухвалення запропонованих змін знизить споживання трансжирів людьми усіх вікових груп.

Ці обмеження сприятимуть покращенню поживної цінності харчових продуктів, зокрема за рахунок збільшення частки здоровіших жирів (наприклад, мононенасичених або поліненасичених), повідомляє МОН.

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Скорочення споживання трансжирів може знизити смертність внаслідок серцево-судинних захворювань, оскільки їхня наявність у раціоні підвищує ризик розвитку цілої низки порушень здоров'я у людини.

Передусім – серцево-судинні захворювання і деякі форми раку. Трансжири найчастіше трапляються у технологічно оброблених харчових продуктах, що містять гідрогенізовані рослинні олії.

Щоб уникнути вживання трансжирів дієтологи радять уважно читати маркування продуктів. Найчастіше їх містять кондитерські вироби, випічка, снеки, напівфабрикати, продукти глибокої заморозки.

Варто уникати технологічно оброблених продуктів, які містять гідрогенізований рослинний жир, кулінарний та кондитерський жир, маргарин, а також не замовляти у закладах громадського харчування смажених на олії страв.

У 2003 році Данія першою у світі ввела практично повну заборону продажу продуктів, що містять трансжири.

Федеральна адміністрація США з харчової продукції та лікарських засобів у 2015 році офіційно повідомила про те, що гідрогенізовані рослинні жири небезпечні для здоров’я та надала харчовій промисловості час до 2018 року, щоб повністю замінити такі жири у складі харчових продуктів.

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Нагадаємо, дослідники Єльського університету довели, що підвищене споживання продуктів, які містять трансжири, може призводити до серцевих нападів та інсультів.