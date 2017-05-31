Лікарка з Коломиї очолила "ОХМАТДИТ"

Новим головним лікарем головної дитячої лікарні України "Охматдит" стала лікарка із Коломиї Ірина Садов'як.

Її кандидатуру погодили усі члени комісії.

Що пропонує нова керівниця "ОХМАТДИТУ", чому її обрала комісія та що про неї думають місцеві лікарі в Коломиї, дізналась "Українська правда. Життя".

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Фото: Facebook

ЯК ОБИРАЛИ ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ

Ірину Садов’як обрали під час другого конкурсу на цю посаду. Під час першого раунду комісію обурили всі учасники конкурсу. Рішення про новий набір кандидатів члени комісії прийняли майже одразу.

Однак у другому раунді комісія відволіклась від гаджетів і найбільше сконцентрувала свою увагу саме на Ірині.

Вона працює головним лікарем Коломийської районної центральної лікарні 14 років.

З її презентації видно, що Ірина уважно вивчила зауваження комісії до кандидатів під час першого туру і їхніх помилок не повторила.

Комісія не поставила їй жодного гострого запитання.

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Декларація "чиста": має лише одну квартиру на 82,8 квадратних метрів і одну земельну ділянку на 1200 квадратних метрів.

Фото:dzerkalo.media

ЩО ПРОПОНУЄ НОВИЙ КЕРІВНИК ОХМАТДИТУ

На новій посаді Ірина Садов’як планує змінити організаційну структуру "Охматдиту".

Вважає, що основними цінностями лікарні повинні бути повага, довіра, любов, а головними якостями її персоналу: старанність, ініціативність, новаторство, фаховість.

Лікар вважає, що батьки повинні бути партнерами лікарів, бо коли батьків медики не бачать партнерами, "то велика біда".

"Ми в Коломиї одні з перших зробили вільний допуск батьків до реанімації, - розповідає. - Першим був спротив від лікарів. Я завжди намагалась пояснити своїм лікарям: коли дитина знає, що з нею відбувається, вона менше переживає, більше довіряє лікарю, в неї менша тривога. Коли мама приймає участь у вимірюванні температури, це так має бути".

Ірина планує перетворити лікарню на комунальне некомерційне підприємство і пропонує зворотній зв’язок з регіонами.

"Я чистий управлінець, жодного дня не працювала лікарем, і займаюсь саме організацією і всім, що стосується управлінської діяльності. Підбираю лише фахівців", - сказала вона.

На запитання щодо можливої корупції у медзакладі Ірина відповіла, що за 14 років роботи головним лікарем троє лікарів, що брали хабарі, пішли зі своїх посад:

"Ці люди не займають посад завідувачів відділень, вони покарані, - додала вона. - Якщо мама скаже, що лікар вимагав хабар, я повірю мамі. І такого лікаря звільню. Мені конверти не носять. Мене ображає, коли кажуть, що головний лікар має жити шикарно. Я живу в межах своїх можливостей".

Фото: prykarpattya.org

ЧОМУ КОМІСІЯ ОБРАЛА САДОВ’ЯК. ПОЯСНЮЄ УЛЯНА СУПРУН

"Її презентація відрізняла від інших, бо вона не лише говорила про бізнес-плани. Говорила про те, як змінюватиметься філософія лікарні. Коли вона сказала, що через корупцію звільнить лікаря, це було різко і нам дуже сподобалося", - розповіла "Українській правді. Життя" Уляна Супрун.

Друга причина: особистий досвід переможниці. Комісії сподобалось те, що вона була головним лікарем, займалася будівництвом, ремонтом і змогла зорганізувати команду довкола себе.

"Вона готова брати на себе велику відповідальність. Вона не читала свою презентацію, а вільно говорила і розуміла, що каже. Видно, що вона дуже добре підготувалася. Вона не вкорінена в старі системи. Вона виїжджала за кордон, розуміє, як виглядають лікарні в інших країнах", - сказала в.о. міністра.

Очільниця МОЗ повідомила, що міністерство домовилось з Ізраїлем про те, що один з їхніх колишніх заступників міністра охорони здоров’я, який був головним лікарем в одній з найбільших лікарень Ізраїлю, приїде на три місяці, щоб бути ментором для нового головного лікаря "ОХМАТДИТУ". Він допомагатиме адміністративно змінити систему.

"Ми зараз йдемо в бік розподілу повноважень між головним лікарем, який займатиметься медичними справами, і головним директором, який займатиметься адміністративною і фінансовою частинами, - сказала Уляна Супрун. - "ОХМАТДИТОМ" ми хочемо показати приклад, як можна змінити систему".

ЩО ПРО ПЕРЕМОЖНИЦЮ ДУМАЮТЬ МЕДИКИ КОЛОМИЇ

Голова профспілки медиків Коломийської центральної лікарні Яна Зазубик переконує, що Ірина Садов'як є досвідченим головним лікарем: "Вона знає кожну деталь: і питання зарплат, і багато будувалось у нас, вона добре то знає. Комунікабельна, толерантна, не конфліктна. З колективом постійно знаходила порозуміння до того моменту, поки перестали виплачувати зарплати. Як 20 мільйонів боргу по зарплаті, то в чому вона винна?".

Підтримує Ірину і член її команди, головний лікар дитячої лікарні (яка підпорядковується центральній лікарні) Олег Токарчук: "Вона прийшла управлінський об’єкт, де було більше 3000 працівників. З очевидних заслуг: вона побудувала величезну поліклініку у Коломиї. Вона впровадила купу нових високотехнологічних методів лікування.

Вона одна з перших в області провела реформу і створила Центр первинної медико-санітарної допомоги. Це було її стратегічне бачення. Певні речі в лікарні, які вона разом з колективом вважала нераціональними, поступово скорочували і ліквідовували".

Більшість колег-журналістів з Коломиї, з якими вдалось поспілкуватись, відгукуються про головного лікаря позитивно. Кажуть, що корупційних зв’язків у неї не помітили і зазначають, що Ірина Садов’як завжди у курсі того, що відбувається у її закладі.

Тепер на переможницю конкурсу чекає спеціальна перевірка. Якщо вона її пройде, з нею підпишуть контракт.

Українська правда. Життя