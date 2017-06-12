У 3-х містах України почали роботу групи з протидії домашньому насильству

Міністерство внутрішніх справ констатує початок роботи мобільних груп з протидії домашньому насильству в Києві, Одесі та Сєвєродонецьку Луганської області.
|Міністерство внутрішніх справ констатує початок роботи мобільних груп з протидії домашньому насильству. Фото sangoiri/Depositphotos
Про це в ході брифінгу повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, передають Українські Новини.
"Я рада, що тут представлені поліцейські офіцери, які були відібрані, які пройшли спеціальну підготовку і вже з сьогоднішнього дня починають роботу в 3 пілотних областях", – сказала вона.
Дєєва додала, що в жовтні Національна поліція представить результати роботи груп.
Нацполіція планує запустити проект по всій території України до середини 2018 року.
Раніше МВС анонсувало початок роботи в червні мобільних груп з протидії домашньому насильству в Києві, Одесі та Сєвєродонецьку Луганської області.